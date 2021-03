Affaire Pierre Ménès : il présente ses excuses aux journalistes sportives

Pierre Ménès est dans la tourmente. Le 21 mars dernier, la journaliste Marie Portolano diffusait le documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste" qui dénonçait le sexisme ambiant dans le milieu du journalisme sportif. Diffusé sur Canal+, ce dernier a énormément fait parler. Et pour cause, une séquence n'a pas été diffusée en lien avec Pierre Ménès et Marie Portolano sur un fait remontant à quelques années. En effet, il avait soulevé la jupe de la journaliste.

À la suite de cela, deux autres séquences ont refait surface. L'une d'entre elles remonte à 2016 et se passe sur le plateau de "Touche Pas à Mon Sport". Pierre Ménès se lève et embrasse de force Francesca Antoniotti. Elle est revenue sur le sujet sur le plateau de TPMP et a confié qu'elle avait ressenti cela comme une "humiliation et non comme une agression sexuelle".

"J'écoute et je respecte cette parole libérée"

Face à l'ampleur de la polémique, Pierre Ménès s'est également rendu sur le plateau de TPMP pour faire son mea culpa : "Je le vis mal parce que ce n'est pas moi. Les gens qui me connaissent le savent ! (…) La société a changé et ce que je pouvais me permettre il y a dix ou cinq ans, je ne peux plus me le permettre aujourd'hui", disait-il.

Ce lundi 29 mars, le journaliste a posté un long message d'excuses sur Twitter adressé à Marie Portolano, Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti. "Depuis la diffusion du doc de Marie Portolano, beaucoup de victimes se sont exprimées notamment à mon encontre. J'écoute et je respecte cette parole libérée. Après avoir échangé avec chacune de ces victimes et après avoir lu tous vos messages sur les réseaux sociaux, je tenais à tous vous dire que je regrette sans aucune ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifieraient aucunement. J'ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans jamais avoir eu l'intention de le faire directement ou indirectement. C'est pour toutes ces raisons que je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères", a-t-il écrit.

Par J.F.