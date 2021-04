Affaire Pierre Ménès : le témoignage accablant d'une ancienne collaboratrice

Depuis la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste" de Marie Portolano, Pierre Ménès est au cœur des accusations. Dans une séquence qui n'a pas été diffusée, la journaliste revient face à Pierre Ménès et Marie Portolano, sur la fois où il avait soulevé sa jupe. Par la suite, d'autres séquences comme celle où il a embrassé de force Francesca Antoniotti, ont continué d'accabler le comportement de Pierre Ménès. Alors que ce dernier a été suspendu par Canal +, la journaliste spécialisée en sport Marion Aydalot a livré un témoignage dans un entretien pour Closer ce vendredi 2 avril. Pendant un temps dans sa carrière, elle a collaboré avec Pierre Ménès.

Toujours "terrifiée" par Pierre Ménès

Pour avoir refusé de céder à ses avances, Marion Aydalot l'accuse d'avoir provoqué son licenciement de son poste à l'époque : "Du jour au lendemain, quand il a vraiment compris qu'il ne se passerait rien entre nous. Et il ne m'a plus jamais parlé ! Je me suis fait virer ! Il ne m'a rien expliqué, rien !". ""Il a raconté et propagé n'importe quoi sur moi. Comme le fait que j'aurais couché avec tout le foot français ou encore que j'envoyais à tout le monde des photos de mon intimité... C'est en tout cas ce qui m'a été rapporté par plusieurs personnes. Et je vous passe les propos obscènes qu'il aurait tenus en prime me concernant. L'objectif était de m'empêcher d'avancer, de me décrédibiliser. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un d'aussi néfaste", a-t-elle raconté avant d'ajouter : "Son objectif était de me mettre dans son lit, et il était extrêmement insistant, c'est vrai, mais le problème avec moi était plus moral que sexuel". Si la journaliste sort du silence des années après les faits, elle confie être toujours "terrifiée" par Pierre Ménès. "J'ai peur de lui, juridiquement comme professionnellement. Ce qu'il m'a fait a été plus que préjudiciable pour ma carrière", a-t-elle assuré.

Par Marie Merlet