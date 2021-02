Affaire Richard Berry : Anne-Elisabeth Lemoine sèchement recadrée par l’avocat de l’acteur

Depuis la publication du livre "La Familia Grande" de Camille Kouchner, les langues se délient autour du tabou ultime de l’inceste. Après les accusations à l’encontre d’Olivier Duhamel et celles contre Gérard Louvin par son neveu, c’est l’acteur Richard Berry qui est accusé d'agressions sexuelles par sa fille Coline Berry. Depuis le début de l'affaire, l’acteur de 70 ans ne cesse de clamer son innocence. Discret, c’est désormais son avocat qui donne de ses nouvelles.

Invité sur le plateau de "C à vous" le mardi 16 février 2021, celui-ci a déploré la déprogrammation du téléfilm de France Télévision dans lequel joue son client. Afin de ne pas perturber les démarches juridiques dont la presse se fait l'écho entre Richard Berry et sa fille, et en accord avec les ayants droits, France 3 décale le téléfilm 'La loi de Damien'", a commencé par expliquer Anne-Elisabeth Lemoine en reprenant un communiqué de la chaîne. "C'est ce que je vous disais, j'avais raison. Si c'est cette raison qui est avancée, plus jamais aucun film de Richard Berry ne sera programmé sur le service public puisque la justice ne pourra jamais trancher", s’est indigné Me Hervé Temime. Avant de mettre en garde France Télévisions : "Qu'ils prennent un bon avocat".

Entre Anne-Elisabeth Lemoine et l'avocat de Richard Berry, la tension monte

Surpris par Patrick Cohen et Anne-Elisabeth Lemoine qui ont tenté de défendre et trouver des explications à cette déprogrammation, l’avocat a lancé : "Vos réactions quand je vous ai appris ça, vous étiez stupéfaits, tous les deux, ça vous paraissait délirant ! Et pourtant, c'est ce qu'il s'est passé. Vos visages ont été plus éloquents que ma meilleure plaidoirie". Avant de poursuivre : "Je ne pointe pas que France 3, alors, je pointe l'ensemble des gens qui ont décidé de déprogrammer un film où Richard Berry est acteur [...] C'est effrayant". Face à une journaliste qui ne s’est pas laissée faire en pointant du doigt la "responsabilité" de la chaîne de diffuser ce téléfilm tandis que l'affaire Richard Berry bat son plein, Me Hervé Temime lui a lancé : "Je ne vous demande pas votre avis, vous êtes là pour me poser des questions, pas pour me répondre".

