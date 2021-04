Affaire Sarah Halimi : Arthur pousse un violent coup de gueule

C'est une affaire qui a bouleversé la France entière. En 2017, Sarah Halimi, une sexagénaire juive, a été assassinée. Après une longue enquête, la Cour de cassation a rendu son verdict, ce mercredi 14 avril. Le meurtrier, Kobili Traoré, ne sera pas jugé. La justice a confirmé l’irresponsabilité pénale de l'homme, puisqu'il était sous l'emprise de cannabis au moment du meurtre. Une décision qui a scandalisé tout le monde... et même le président de la République. "Décider de prendre des stupéfiants et devenir alors 'comme fou' ne devrait pas à mes yeux supprimer votre responsabilité pénale", a déclaré Emmanuel Macron au Figaro. Depuis, de nombreuses célébrités ont décidé de réagir à ce verdict et de faire part de leur indignation...

"quand tu es sous l'effet de la drogue, tu ne vas pas en prison"

Pour marquer les esprits, Arthur a partagé une vidéo choc sur son compte Instagram qui a été relayée des milliers de fois. Le célèbre animateur a intitulé ce post : "J'ai décidé de me mettre à la drogue". Evidemment, l'animateur star de TF1 s'explique : "J'ai envie de vous parler d'un truc perso, j'ai décidé de me mettre à la drogue, de fumer des pétards", a-t-il commencé avant de poursuivre : "Parce qu'il semblerait qu'en France, quand tu es sous l'effet de la drogue, tu ne vas pas en prison, on ne te juge même pas". Laissant exprimer sa colère, il a continué : "Tu peux voler, braquer une banque, rouer de coups une vielle dame, tu peux lui casser le visage en mille morceaux et la jeter par la fenêtre en la traitant de salle juive et tu ne vas pas être jugé".

Le présentateur de "Vendredi tout est permis" a poursuivi son message avec des exemples qui en disent long sur la situation : "Je ne vais pas mettre le masque et quand on me dira : 'Pourquoi vous ne mettez pas le masque ?' Je leur dirai : 'C'est parce que j'ai fumé un pétard, je n'ai pas de discernement'. Donc on est dans un pays où on peut tuer, après avoir roué de coups et traité de sale juive une dame, et juste parce qu'on a fumé ou pris de la drogue avant, on n'est pas jugé. Par contre on ne manque pas de discernement quand on frappe à sa porte, qu'on va la frapper et qu'on la passe par dessus-bord". Abasourdi, Arthur a conclu son message : "Je ne comprends plus rien, je vous promets, je ne comprends plus rien et j'ai un peu honte".

Par Solène Sab