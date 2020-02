Affaire Zahia : l'ancienne escort-girl "choquée" par de nouvelles allégations

Il se pourrait que l'affaire Zahia ne soit pas totalement close. Dix ans après l'histoire qui a ébranlé le monde du football, cette dernière est de nouveau sur le tapis. Cela remonte à 2010, veille de Coupe du Monde, le scandale éclate. La jeune femme mineure au moment des faits aurait été le cadeau d'anniversaire de Karim Benzema et de Franck Ribéry.

En effet, avant de devenir actrice dans le film présenté à Cannes, une fille facile, Zahia Dehar était en réalité une escort-girl. Et il semblerait que ce passé soit en train de la rattraper. Alors que le principal prévenu, Abousofiane Moustaïd a été condamné en 2017 à trois ans de prison avec sursis, l'affaire n'aurait pas livré tous ses secrets.

Depuis plusieurs jours, de nouveaux témoignages viennent accabler la jeune femme et relancent le dossier.

entretenue par un célèbre homme d'affaires

C'est une ancienne escort-girl, qui se présente sous le nom de "Sarah", qui fait de nouvelles révélations accablantes. Elle raconte que Zahia aurait été entretenue par un célèbre homme d'affaires suisse et marchand d'art : Yves Bouvier.

Elle raconte : "J'ai rencontré Yves Bouvier lors d'un déjeuner dans un restaurant de Genève. Je venais d'arriver d'Italie et je cherchais du travail". "Sarah" explique ensuite que des soirées libertines étaient organisées dans l'appartement parisien de ce l'homme d'affaires et que les filles étaient payées 2000 euros par soir. Elle ajoute ensuite que Zahia, mineure à l'époque, est devenue la maîtresse de l'homme d'affaires.

"Le premier dîner a eu lieu au mois de septembre 2009. Zahia est arrivée la dernière d'une façon scandaleuse". Face à ces nouvelles révélations, il semblerait que l'affaire soit de nouveau dans les mains de la justice.

Zahia a réagi à ces nouvelles révélations par le biais de son avocate et "dément formellement les allégations impliquant monsieur Yves Bouvier dans des affaires de proxénétisme" et se dit "choquée par ces allégations destinées à nuire à sa réputation et à son honneur. Elle conteste fermement les imputations formulées".

Par J.F.