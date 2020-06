Afida Turner candidate à la présidentielle de 2022, elle dévoile son programme

Afida Turner s’est lancée un tout nouveau défi, celui d’être candidate aux élections présidentielles de 2022. C’est sur Twitter que l’annonce a été faite : "Dear fans, dear Français, je vous annonce ma candidature à la présidentielle afin de remédier aux problèmes des gilets jaunes et de surcroît, à cette police violente". Et après un passage sur C8 pour aborder ce nouveau projet, Afida Turner a voulu en dire plus lors d’une interview avec Public. Elle a notamment expliqué pourquoi la situation des Gilets jaunes la touche : "Leur situation me touche énormément parce que j’étais comme eux auparavant. Il faut savoir que moi, je me suis faite seule. Comment voulez-vous vivre avec 700 ou 800 euros par mois ? Certaines personnes dorment dans la soie et eux ils ont du mal à joindre les deux bouts pour pouvoir manger correctement. On les a laissés anéantir les Champs-Élysées et Paris, ça a coûté très cher. Finalement, on aurait dû leur accorder une petite augmentation".

Deux personnalités possible dans son gouvernement

Afida Turner a par ailleurs révélé son programme : "Personne ne peut vivre avec 800 euros. Il faut revoir les salaires et les retraites à la hausse. Il va falloir faire en sorte que la police soit plus surveillée, pour éviter qu’il y ait des bavures policières. Il faudrait aussi une hausse des salaires, des créations d’emplois et moins de taxes. La situation des Gilets Jaunes est prioritaire". Afida Turner a également dévoilé quelles personnalités pourraient intégrer son gouvernement : "Je connais bien les deux protagonistes Jean-Marie Bigard et Cyril Hanouna. Ils sont tous les deux francs du collier donc why not".

Par Alexia Felix