Agathe Auproux (Balance ton post) : harcelée en pleine rue, elle témoigne

En décembre 2019, Agathe Auproux annonçait son départ de l'émission "Touche pas à mon poste". Atteinte d'un lymphome, la jeune femme avait pris la décision de faire une pause après avoir vaincu le cancer : "J'ai pris la décision de mettre un terme à ma collaboration avec H2O, avec qui j'ai adoré travailler ces (presque!) 3 dernières saisons sur "Touche Pas a mon Poste", et "Balance ton Post. Comme vous le savez j'ai vécu une année particulière, très malade, très souvent à l'hôpital, et sitôt guérie j'étais de retour sur les plateaux... En prenant enfin le temps de la réflexion, je sais que j'ai désormais besoin de voguer vers de nouveaux projets. Merci pour tout, et vivement la suite !" avait-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Et moins d'un an après son départ, Agathe Auproux est déjà de retour sur C8 ! Ce jeudi 3 septembre 2020, la jolie brune était en effet attendue sur le plateau de l'émission "Balance ton post" qui est désormais diffusée de façon quotidienne. Son retour sur la chaîne a été marqué par le terrible témoignage de Luane, une jeune femme venue conter sa violente agression en pleine rue il y a quelques jours.

Agathe Auproux harcelée en pleine rue

De quoi pousser Agathe Auproux à livrer un constat sur la montée de la violence en France et à souligner le problème des sollicitations pénibles de certains individus envers les femmes. Pour illustrer son propos, la journaliste de 28 ans n'a pas hésité à raconter une triste anecdote : "Cet été oui, je marchais tranquillement dans la rue et un mec me dit: 'Ah c'est toi, bon bah tu me donnes ton numéro'. 'Non non, je donne pas mon numéro' a-t-elle avancé. "Et ce qui m'a interpellé, c'est que pour la première fois, il y a eu un contact physique, ce qui n'était jamais arrivé avant, il m'attrape le bras pour que je me retourne - et il me dit : 'C'est bon, tu peux me donner ton numéro, tu te prends pour qui ?" a-t-elle continué.



"Je pense que j'ai eu de la chance mais après toi tu viens de nous raconter qu'il y avait plein de gens autour de toi et que ça n'a rien changé... Alors que je m'étais dit que j'ai eu de la chance de ne pas avoir été seule avec ce mec-là", a conclu Agathe Auproux en faisant référence au témoignage de la jeune Luane.

