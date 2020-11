Agathe Auproux bientôt mariée ? La jolie déclaration d'amour à son chéri sur Instagram

En juin dernier, Agathe Auproux officialisait son couple en publiant un adorable cliché aux côtés de son chéri. Si habituellement, la jolie brune est assez discrète sur sa vie privée, elle n'avait pas hésité à poser aux côtés de son nouvel homme durant un séjour au soleil. Désireuse de garder une pointe de mystère, la jolie chroniqueuse a néanmoins pris soin de ne pas divulguer son identité pour le moment.



Et après seulement quelques mois de relation, celle qui vient de signer son grand retour dans l'émission "Balance ton post", semble plus amoureuse que jamais. Ce dimanche 1er novembre, la journaliste de 29 ans a donc tenu à adresser une tendre déclaration à son nouveau chéri sur Instagram

"Bientôt mon mari"

Alors qu'elle assurait la promotion d'une nouvelle collection de jeans de la marque Diesel, Agathe Auproux en a profité pour déclarer sa flamme et lancer un appel à son chéri : "Les gars, j’ai trouvé l’amour. En 2020 purée, j’ai rencontré l’amour de ma vie, celui qui annule tous les autres et qui donne un sens nouveau à toute mon existence. Mon mec (bientôt mon mari, il faut juste qu’il me demande en mariage ) est la meilleure personne que je connaisse. La seule faite pour moi" a-t-elle fièrement lancé.



"Je vous souhaite à tous de trouver votre personne, celle dont l’unique mission sera votre bonheur. Je suis convaincue de l’aimer pour le restant de ma vie, de tout faire pour qu’il soit le plus heureux des hommes, et que notre but en arrivant sur cette terre était d’être ensemble, un jour. C’est fait." a-t-elle conclu. De quoi attendrir ses nombreux abonnés qui ont massivement liké la publication avant de l'inonder de commentaires.



Par E.S.