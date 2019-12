Agathe Auproux : ce cliché qui a indigné ses abonnés

Quand il a fallu parler de son cancer, dont elle est aujourd'hui guérie, c'est sur son compte Instagram qu'Agathe Auproux avait choisi de prendre la plume pour adresser un vibrant message à ses abonnés. Accro au réseau social, la jeune femme y a ainsi raconté sa rémission, sans fards et toujours fidèle à elle-même. Sur Instagram, la jolie brune compte plus de 770.000 abonnés qui suivent avec passion ses aventures quotidiennes, et se délectent de ses craquants selfies. Et Agathe Auproux le rend bien en s'employant à être transparente avec ses abonnés, quel que soit le sujet évoqué, et même quand la sympathie n'est pas au rendez-vous. Exemple il y a quelques jours, alors que l'un d'eux l'accusait de faire dans la "langue de bois" au sujet de son départ d'H2O, la production de "TPMP", la jeune femme n'avait pas hésité à le remettre à sa place, tout en revenant une nouvelle fois sur les raisons de son départ : "J’ai quitté H2O parce que j’ai pris le temps de réfléchir à ma vie après la maladie, et j’ai eu envie de me lancer dans de nouveaux projets."

Agathe Auproux mauvaise élève

Loin de la grisaille parisienne, c'est sous le soleil de la Martinique qu'Agathe Auproux file des jours heureux le temps des vacances de fin d'année. L'occasion pour elle de tout partager sur son compte Instagram, de ses photos au bord de la piscine, à ses expéditions sur l'île. Ainsi, lundi 30 décembre, Agathe Auproux en a profité pour faire une visite de l'habitation Clément, célèbre rhumerie. Une "maison créole typique" selon la jeune femme qui a posté quelques clichés sur son compte Instagram. Il n'en fallait pas plus pour susciter la colère de certains de ses abonnés, qui ont ainsi tenu à lui faire la leçon : "Maison coloniale typique Agathe, pas créole" ont ainsi corrigé les professeurs en herbe. Face au flot de commentaires sur le sujet, Agathe Auproux a fait son mea culpa : "J'ai recopié le titre noté sur la pancarte devant. Mais je corrige" a-t-elle commenté avant de modifier la légende du cliché. On ne l'y reprendra plus !

