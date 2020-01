Agathe Auproux : ce souvenir douloureux lié à son combat contre le cancer

2019 a été une année difficile pour Agathe Auproux. En mars dernier, elle a révélé sur ses réseaux sociaux être atteinte d'un cancer, plus précisément d'un lymphome. Puis en juin dernier, elle a annoncé sa rémission. Trois mois après, elle a fait son retour en tant que chroniqueuse dans "Touche pas à mon poste" sur C8. Dans la foulée, elle a dévoilé son tout nouveau livre baptisé "Tout va bien" dans lequel, entre autres, elle revient sur son combat contre la maladie.

Le 4 décembre dernier, Agathe Auproux a annoncé à ses abonnés son départ de "Touche pas à mon poste". "Comme vous le savez, j'ai vécu une année particulière, très malade, très souvent à l'hôpital, et sitôt guérie, j'étais de retour sur les plateaux. En prenant enfin le temps de la réflexion, je sais que j'ai désormais besoin de voguer vers de nouveaux projets", expliquait-elle. Un peu plus tard, elle a donné davantage de précisions sur son choix. "J'ai quitté H2O parce que j'ai pris le temps de réfléchir à ma vie après la maladie, et j'ai eu envie de me lancer dans de nouveaux projets".

"J'ai prévu de tuer le game"

Pour les fêtes de fin d'année, Agathe Auproux a temporairement quitté la France pour se rendre en Martinique. Depuis plusieurs jours, elle dévoile sur Instagram des photos de ses vacances, le plus souvent vêtue d'un maillot de bain deux pièces. En légende d'un cliché sur lequel elle prend la pose en robe rose, Agathe Auproux s'est remémoré un douloureux souvenir lié à son cancer.

"Le 31 décembre 2018, j'étais à l'hôpital Saint-Louis, en chimiothérapie. Je m'écroulais de fatigue à 22h. Ma maman était là. Ce 31 décembre 2019, nous sommes dans une villa de rêve, dans la commune du François en Martinique. Ce glow-up est exceptionnel, non ? Et j'aime à penser qu'on l'a bien mérité, et je suis fière de lui offrir cela", a-t-elle posté. Et de poursuivre : "2020 va être grandiose, j'en suis persuadée. En tout cas, moi j'ai prévu de tuer le game. Je vous souhaite le meilleur. Sur tous les plans. Du fond du coeur. Je ne vous lâche pas, jamais".

