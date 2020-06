Agathe Auproux en couple, elle s'affiche avec son amoureux !

Agathe Auproux est heureuse et le fait savoir. Après de longs mois de bataille contre un cancer, la jeune femme profite à fond. En effet, il y a un an, elle dévoilait à sa communauté être atteinte d'un lymphome. En plus de devoir se battre contre la maladie, elle a dû faire face aux commentaires parfois désobligeants de certains internautes. Dans son livre "Tout va bien", elle écrivait : "Certains disaient que j’avais inventé ma maladie pour faire du buzz et attirer l’attention. C’était dur. […] Il faut éveiller les consciences. Dire que non, le cancéreux n’est pas nécessairement prostré en blouse blanche et en train de vomir". Mais tout cela semble désormais derrière elle.

elle officialise enfin !

Agathe Auproux, victime de remarques à caractère sexuel, vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram et elle risque de faire quelques déçus ! Loin de Paris, elle s'est offert un grand bol d'air frais près de la mer. Mais cette petite virée, elle ne l'a pas faite seule puisque sur le cliché qu'elle a posté, on aperçoit l'ancienne chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste bien accompagnée. Sur la photo, on la voit descendre un escalier de dos, main dans la main avec un charmant jeune homme. Elle n'a pas dévoilé le visage, ni l'identité de l'heureux élu, mais cette photo vient faire taire les nombreuses rumeurs qui circulaient depuis quelques semaines. Durant le confinement, elle s'était prêtée au jeu des questions-réponses avec ses abonnés et quand l'un deux lui avait demandé si elle était en couple, elle avait tout simplement répondu "en couple graaave".

Par J.F.