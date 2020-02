Agathe Auproux et Michel Cymes : Le lancement de leur émission "leLIVE" vire au fiasco

C'était sans doute l'évènement média de ce début d'année 2020 sur la Toile. Ce lundi 3 février, le groupe de médias français Webedia lançait un programme d'un tout nouveau genre à destination des moins de 35 ans, "leLIVE". L'émission sera en direct tous les jours de 17 heures à minuit, avec près de cinquante heures de contenus originaux par semaine sur des grandes thématiques : "leLIVE est un nouveau média destiné aux jeunes, principalement aux "Millennials". Un média à part entière où il y a une liberté d'expression, un ton et une grammaire spécifiques au digital. De plus, l'avis des internautes et de ces communautés nous intéresse. Ce sera le média dont vous êtes acteur. Contrairement à la télévision, où les téléspectateurs sont plus passifs, dans leLIVE, il y aura une communion", expliquait Thierry Boyer, directeur du projet, à Puremedias. Malheureusement, le lancement de l'émission a été un véritable fiasco.

"leLIVE" banni de Twitch

Les incidents se sont multipliés pour la grande première de l'émission, alors qu'elle était diffusée sur toutes les plateformes de diffusion en direct, soit Twitch, YouTube, Amazon, Facebook ou encore TikTok. Mais rapidement des problèmes techniques sont apparus avec notamment un décalage sonore de plusieurs secondes. Dès le début de l'émission, Kevin Razy a choqué les internautes en prononçant une insulte raciste. Quelques heures plus tard, la plate-forme Twitch a répliqué en bannissant l'émission. Les internautes se sont également moqués du ton malaisant du média, et ont pointé du doigt les échanges peu intéressants. Enfin, l'émission a provoqué un véritable malaise avec une blague sur Kobe Bryant. Pour terminer l'émission, le rappeur et animateur Gérard Baste a voulu dédier sa chanson à Kobe Bryant qui est décédé dans un accident d'hélicoptère : "On dédie ce p’tit bœuf à Kobe Bryant… Ce s’ra donc le bœuf de Kobe". Face aux nombreuses critiques, le compte Twitter de l'émission a laissé un message : "On a eu deux ou trois soucis mais que ceux qui n'ont jamais bugué en lançant un projet de cette envergure nous jettent la première pierre !". Prochain rendez-vous pour "leLIVE" ce mardi 4 février à 17 heures.

