Agathe Auproux explique les raisons de son départ de TPMP

Agathe Auproux se tourne vers de nouveaux projets. Chroniqueuse dans "TPMP" depuis plus de deux ans et dans "Balance ton Post" depuis le début, la journaliste a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec H2o, la société de production de Cyril Hanouna. Après s'être battue contre un cancer cette année 2019, Agathe Auproux a ressenti le besoin d'aller vers de nouvelles aventures. Une décision que Cyril Hanouna a compris. Sur le plateau de TPMP, l'animateur a salué "son talent" et garde toujours la porte ouverte.

Agathe Auproux bientôt sur un nouveau projet

Alors qu'Agathe Auproux n'a pas évoqué ses futurs projets, l'ancienne chroniqueuse a répondu aux questions de ses abonnés sur Instagram ce 21 décembre. Accusée de faire la "langue de bois" sur son départ d'H2o, Agathe Auproux n'a pas accepté cette remarque et a mis fin à tout soupçon. "Quelle langue de bois. Ce n’est pas parce que vous êtes avides d’histoires sordides ou de scandales que la réalité colle à vos délires. Hydratez-vous", s'est-elle énervé avant d'adresser un message de remerciement à ses anciens collaborateurs : "J’ai quitté H2o parce que j’ai pris le temps de réfléchir à ma vie après la maladie, et j’ai eu envie de me lancer dans de nouveaux projets. Et love h2o, Cyril, les équipes, forever. Et merci à eux de m’avoir comprise". En quittant la société de production de Cyril Hanouna, Agathe Auproux a désormais rejoint le groupe Webedia. En 2020, sera lancé "Le Live", une chaîne disponible sur les différents réseaux sociaux, a dévoilé Le Figaro. Parmi les personnalités attendues sur ces programmes, le nom d'Agathe Auproux a été cité. Son rôle n'est cependant pas encore défini.

Par Marie Merlet