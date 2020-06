Agathe Auproux guérie de son cancer, elle fête le premier anniversaire de sa rémission

L'année 2019 a été particulièrement difficile pour Agathe Auproux. En effet, l'ex-chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" s'est battue contre un cancer, plus précisément contre un lymphome. Une nouvelle qu'elle avait annoncée sur Instagram, en légende d'un cliché immortalisé sur son lit d'hôpital. Quelques mois après, elle a annoncé sa rémission avant de dévoiler plus tard un nouveau livre baptisé "Tout va bien" dans lequel, entre autres, elle revient sur son combat contre la maladie.

Alors qu'elle était malade, Agathe Auproux a été la cible de commentaires désobligeants sur son état de santé. "Certains disaient que j'avais inventé ma maladie pour faire du buzz et attirer l'attention. C'était dur (...) Il faut éveiller les consciences. Dire que non, le cancéreux n'est pas nécessairement prostré en blouse blanche et en train de vomir", écrivait-elle dans son livre.

"C'est une date assez particulière"

Ce mercredi 24 juin est une date importante pour Agathe Auproux. En effet, il y a un an, elle annonçait sa rémission du cancer. Dans sa story Instagram, elle a souhaité partager cet "anniversaire" avec sa communauté. "Ça fait aujourd'hui un an que je suis en rémission complète du cancer. Je suis un petit peu émue, c'est une date assez particulière", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "J'ai percuté car mes meilleurs potes ont partagé des souvenirs Instagram du 24 et 25 juin 2019, date à laquelle nous étions tous réunis pour célébrer le fait que le matin même, le médecin m'avait annoncé la fin du cancer et la rémission complète (...) Je me rappelle le rôle que vous avez joué sur mon moral pendant cette période charnière de ma vie".

Dans une autre publication, Agathe Auproux a délivré un message d'espoir. "Je fête mon premier anniversaire de santé retrouvée. Soyez fiers de vous et de vos accomplissements, quels qu'ils soient. Prenez une minute pour vous remémorer le chemin parcouru, faites preuve de gentillesse envers vous-mêmes. Force et courage dans vos luttes et vos combats".

Par Non Stop People TV