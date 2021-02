Agathe Auproux guérie du cancer : ses éprouvants souvenirs de chimio

Après son long combat contre le cancer, Agathe Auproux a annoncé sa rémission d'un lymphome en juin 2019. La chroniqueuse de Balance ton post, qui s'est confiée sur cette épreuve à plusieurs reprises, pense aujourd’hui aux patients cancéreux qui se battent contre la maladie en pleine pandémie. Dans une story sur Instagram partagée ce vendredi 12 février, Agathe Auproux a évoqué les conditions douloureuses qu'ils vivent désormais durant les séances de chimiothérapie puisqu'ils ne peuvent pas être accompagnés par des proches. “La réalité de la vie des patients atteints d'un cancer aujourd'hui, c'est l'isolement total", s'est-elle désolée en soulignant que "ce sont des soins extrêmement lourds, extrêmement fatigants”.

"Je tenais psychologiquement parce que j'étais accompagnée”

Passée par ces séances de chimiothérapie il y a un an et demi, Agathe Auproux qui avait alors pu compter sur la présence de ses proches, a évoqué ses difficiles souvenirs. "Dans mon cas, ça durait une matinée, ça durait quatre heures. Et je tenais psychologiquement, précisément parce que j'étais accompagnée”, a-t-elle confié avant de poursuivre : "C'est grâce à Alix qui était avec moi pratiquement tout le temps, c'est tellement important quand t'es dans cette chambre d'hôpital en train de recevoir des soins invasifs, lourds, extrêmement épuisants pour ton corps et du coup pour ta tête, d'avoir quelqu'un auprès de toi". Un soutien que les malades n'ont malheureusement pas dans les mêmes conditions aujourd’hui.

Par Marie Merlet