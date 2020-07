Agathe Auproux : Son cliché d’enfance fait fondre la Toile

Agathe Auproux a vécu une année 2019 assez difficile. L’ancienne chroniqueuse de TPMP s’est battue contre un cancer. Proche de ses fans, la jeune femme n’a pas hésité à partager son combat sur la Toile. Aujourd’hui sortie d’affaire, Agathe Auproux a célébré en juin dernier sur Instagram sa rémission de la maladie : "Ça fait aujourd'hui un an que je suis en rémission complète du cancer. Je suis un petit peu émue, c'est une date assez particulière. J'ai percuté car mes meilleurs potes ont partagé des souvenirs Instagram du 24 et 25 juin 2019, date à laquelle nous étions tous réunis pour célébrer le fait que le matin même, le médecin m'avait annoncé la fin du cancer et la rémission complète (...) Je me rappelle le rôle que vous avez joué sur mon moral pendant cette période charnière de ma vie. Je fête mon premier anniversaire de santé retrouvée. Soyez fiers de vous et de vos accomplissements, quels qu'ils soient. Prenez une minute pour vous remémorer le chemin parcouru, faites preuve de gentillesse envers vous-mêmes. Force et courage dans vos luttes et vos combats".

"Posing…"

Plutôt discrète dans les médias depuis son départ de l’émission de Cyril Hanouna, Agathe Auproux est au contraire très active sur les réseaux sociaux. Donnant régulièrement de ses nouvelles alors que son projet d’animatrice sur une plateforme de divertissements a été stoppé par la période de confinement en France, la jeune femme a fait une surprise à ses fans ce dimanche 26 juillet en dévoilant une photo de son enfance. Sur le cliché, Agathe Auproux apparait lorsqu’elle n’était encore qu’une enfant : "Posing avec mon carré since forever", a-t-elle indiqué avec humour en commentaire. Une photo qui a rapidement fait fondre les internautes : "Toujours la même bouille", "Et ton sourire d’ange", "t’as pas changé, toujours aussi chou", "Trop chou mini Agathe".

Par Alexia Felix