Agathe Auproux victime de remarques à caractère sexuel, elle réplique violemment

Depuis décembre 2019, Agathe Auproux ne fait plus partie de la bande à Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste". C'est sur sa page Instagram qu'elle avait annoncé son départ de l'émission phare de C8. "Comme vous le savez, j'ai vécu une année particulière, très malade, très souvent à l'hôpital, et sitôt guérie, j'étais de retour sur les plateaux. En prenant enfin le temps de la réflexion, je sais que j'ai désormais besoin de voguer vers de nouveaux projets. J'ai quitté H2O parce que j'ai pris le temps de réfléchir à ma vie après la maladie, et j'ai eu envie de me lancer dans de nouveau projets", expliquait-elle.

Avant de quitter son poste de chroniqueuse, Agathe Auproux s'est battue contre un cancer, plus précisément contre un lymphome. C'est en juin dernier qu'elle a annoncé sa rémission avant de dévoiler quelques mois plus tard un nouveau livre baptisé "Tout va bien" dans lequel, entre autres, elle revient sur son combat contre la maladie.

"Je ne peux plus vous blairer"

Depuis le 17 mars dernier - comme tous les Français - Agathe Auproux est confinée afin de respecter les mesures inédites annoncées par Emmanuel Macron pour limiter la propagation du coronavirus. Dimanche 5 avril, elle s'est accordée une sortie "dans un périmètre de 500 mètres" autour de chez elle, comme elle l'a précisé en légende d'une série de photos qu'elle a postée sur Instagram. Un cliché a particulièrement attiré l'attention de certains de ses abonnés sur lequel la journaliste ne porterait pas de soutien-gorge. Elle a ainsi reçu de nombreuses "remarques à caractère sexuel", comme elle l'a fait savoir dans sa story Instagram.

"Les gars, on va établir un contrat pour régir nos rapports sur MON profil Instagram : le moindre commentaire déplacé sur mes seins (et autre), je le bloque. Si t'as envie de me suivre, de commenter, d'interagir, tu t'abstiens de remarques à caratère sexuel. C'est clair ? On est en 2020, si j'ai envie de porter un soutien-gorge sous mes habits, je porte un soutien-gorge. Si je n'ai pas envie d'en porter, je n'en porte pas. Évacuez votre frustration ailleurs que sous mes photos", a-t-elle posté, très en colère. Et de poursuivre : "Je prends des selfies et les partage de manière spontanée, je ne scrute pas chaque cliché en me disant : 'M**** on devine un téton sous mon t-shirt, je ne peux pas poster ça, je vais avoir plein de commentaires de pervers dégénérés' (...) Vous seriez en face de moi : grosse claque dans vos grosses têtes. Je ne peux plus vous blairer. C'est à cause de vous que les meufs n'osent plus s'habiller comme elles veulent, et ont honte de se sentir sexy".

Par Non Stop People TV