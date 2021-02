Agnès Jaoui : Sa belle déclaration pleine de reconnaissance à ses parents

Ce jeudi 25 février, Agnès Jaoui brillera à l'écran dans le film "Aurore", réalisé par Blandine Lenoir et diffusé sur France 3 dès 21h05. L'actrice y interprète une femme à de cinquante ans qui connait une véritable crise existentielle. En plein divorce et face à ses deux filles qui ont du mal à s'émanciper, cette femme des temps modernes est au bout du rouleau. Agnès Jaoui interprète avec sensibilité et sincérité le rôle d'Arurore. Une chose est sûre, c'est que l'actrice possède un beau palmarès à son actif. Comédienne, autrice, scénariste, réalisatrice et chanteuse, l'ancienne compagne de Jean-Pierre Bacri n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour dénoncer le sexisme de la société. Cette femme aux nombreux talents est reconnaissante envers ses parents pour les valeurs qu'ils lui ont inculquées.

"C'est une évidence"

D'ailleurs, lors d'une interview accordée au Monde, Agnès Jaoui a déclaré : "Je ne serais pas arrivée là, si je n’avais pas eu ce papa et cette maman-là, c’est une évidence", avant d'ajouter : "Une foule d’autres personnes ont joué un rôle important dans ma vie. Mais ces deux-là s’imposent au premier chef. Ces deux parents aux personnalités si fortes, si entières, si atypiques." L'actrice a également expliqué : "Maman, aujourd’hui décédée, était psychothérapeute. C’est elle qui a introduit en France l’analyse transactionnelle, esprit passionné, analytique, très particulier. Quant à mon père… Ah, comment décrire ce père ? Cet anticonformiste qui ne ressemble à personne. Tenez, en rangeant la chambre d’amis, je suis récemment tombée sur le manuscrit d’un de ses nombreux ouvrages, que je n’ai d’ailleurs pas lu. Lisez le titre, il vous dit tout : 'Un souffle sur la braise… Ou comment être Dieu en 60 leçons'." Un beau message rempli d'émotions.

Par Solène Sab