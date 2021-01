Agression d'un maire par des candidats des "Anges" : Jean-Luc Mélenchon s'agace sur Twitter

Avis aux fans de télé-réalité : le tournage de la nouvelle saison de l'émission "Les Vacances des Anges" vient de démarrer ! À cause des restrictions liées à la crise sanitaire, la production a finalement misé sur une villa et des activités sur l'île de la Réunion. De quoi rendre fous de rage les locaux... qui ont rapidement manifesté pour demander le départ des célèbres candidats de téléréalité.



Dans le même temps, une bagarre a éclaté entre le maire de la ville de Saint-André et plusieurs candidats. Les faits se sont produits dimanche 10 janvier 2021 dans la salle à manger d'un hôtel de Saint-Denis, où le maire fêtait en famille l'anniversaire de sa fille. Une personne de l'émission serait alors allée de table en table pour demander aux convives de ne pas filmer ou prendre des photos : "Une femme hystérique est venue à notre table et a dit à ma femme : 'Vous avez pris des photos ce n'est pas normal', a-t-il été relaté. "Je pensais qu'elle plaisantait, pas du tout... Ma femme a fini au sol avec des bonhommes baraqués sur elle. Moi j'ai pris des coups, je pensais que je n'allais pas m'en sortir", a expliqué Joe Bédier à l'AFP.



Les trois personnes qui seraient impliquées dans cette altercation ne sont autre que Ricardo et Nehuda, couple star de la téléréalité, ainsi que leur "nounou". Une enquête a été immédiatement ouverte pour violences volontaires en réunion par le procureur de Saint-Denis. On note que plusieurs comptes Instagram spécialisés dans les scoops sur la télé-réalité rapportent que Ricardo et Nehuda seraient les victimes et que l'élu aurait menti dans son témoignage. "La police est du côté du Ricardo et Nehuda, le maire a menti sur les faits", peut-on par exemple lire. Des informations à prendre tout de même avec des pincettes.

Jean-Luc Mélenchon s'agace sur Twitter

Quelques heures après l'incident, le patron de "La France Insoumise", Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur Twitter pour condamner l'agression de Joe Bédier, maire de Saint-André (à La Réunion) : "Scandale d'un groupe de télé-réalité qui agresse le maire de Saint-André de La Réunion et sa famille. Le tournage sur place doit être annulé" , a-t-il écrit.



Face au scandale, la production des Anges a décidé d'écarter les candidats mis en cause : "Parce qu'elle ne transige pas avec la violence que rien ne saurait justifier, la production annonce avoir pris la décision radicale de faire revenir, dès que la justice le permettra, les candidats concernés en France métropolitaine".

Par E.S.