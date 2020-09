Agustin Galiana (Clem) victime d’usurpation d’identité, il se fait harceler par une fan !

Agustin Galiana n’est plus à présenter. Repéré par le public français dans le film "Rose et noir", avec Gérard Jugnot, le comédien décroche ensuite un rôle de choix dans la série "Clem", diffusée sur TF1. Depuis la sixième saison, il y interprète Adrian Munoz, le grand frère de Clem et Salomé. Acteur mais aussi chanteur, Agustin Galiana a sorti récemment son cinquième album, "Plein Soleil". Tout semble réussir à Agustin Galiana sur le plan professionnel. Côté vie privée, le comédien de 42 ans d’origine espagnole se montre très discret. Il n’a jamais officialisé une quelconque relation depuis que le public français le connaît.

Agustin Galiana : "C’était très violent"

Si Agustin Galiana a décidé de préserver son jardin secret, c’est parce que le gagnant de la saison 8 de "Danse avec les stars" a récemment connu une mésaventure qu’il n’est pas prêt d’oublier. Comme il l’a confié à nos confrères de "Purepeople" le 17 septembre 2020, Agustin Galiana a été victime d’une usurpation d’identité ! Quelqu’un se faisant passer pour lui a extorqué une somme d’argent, dont il n’a pas dévoilé le montant, à une fan qui pensait discuter avec le chanteur. Cette dernière a alors harcelé Agustin Galiana. "Dernièrement, j'ai eu un souci d'usurpation d'identité, je me suis retrouvé avec une femme à la porte de chez moi qui pensait qu'on se parlait depuis des semaines. C'était très violent. C'était entre guillemets une agression. Elle est venue deux fois. Ça a été très difficile et ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. J'ai beaucoup d'empathie. Elle a été arnaquée financièrement", a expliqué Agustin Galiana à nos confrères. Agustin Galiana n’est pas le premier à être victime d’une usurpation d’identité chez nos amis les people. En juillet dernier, l’animateur Cyril Féraud poussait un coup de gueule sur Twitter après s’être fait voler son identité. Même mésaventure à la même période pour Michel Cymes. Karine Ferri, JoeyStarr, Loana, Enora Malagré ou encore Cristina Cordula ont également été les victimes d’usurpateurs.

Par Matilde A.