Alain Chabat : Ce drame qui l'a poussé à tout plaquer pendant plusieurs années

Son émission culte "Burger Quiz", initialement lancée en 2001 sur Canal+, cartonne tous les mercredis soirs sur TMC depuis 2018. Alain Chabat et sa bande répondent à des questions improbables à l’humour vache. On se souvient de l’émission spéciale dix ans après la mort de Gérard Darmon. Parmi les invités qu’il aimerait recevoir dans son émission : Benoît Poelvoorde, Blanche Gardin, Fary et Daniel Auteuil. "On leur a proposé. Ils sont partants, il faut juste trouver le bon timing", expliquait Alain Chabat à nos confrères de "Télé Star" en novembre dernier. A côté de l’animation, Alain Chabat est toujours présent au cinéma. Le mercredi 5 février est sorti la comédie "#JeSuisLà" dont il est le héros. Ancien des Nuls, Alain Chabat s’est reconverti dans la réalisation de film. Mais après le film "Sur la piste de Marsupilami", il a disparu des écrans.

Alain Chabat a eu du mal à s’en remettre

Sur le tournage de cette comédie, l’ambiance n’était pas au beau fixe. Alors qu’il se trouve au Mexique, Alain Chabat est obligé de s’absenter et de rentrer en France. Son père est gravement malade. Le réalisateur reste à son chevet mais son père décède. Un coup dur pour l’animateur de "Burger Quiz" qui a nécessité qu’il prenne du recul et se mette en retrait. "La production, très lourde, fut bouleversée par la mort de son père", explique "L’Obs". Alain Chabat a du mal à s’en remettre. "J'ai eu besoin de prendre du recul. J'ai fait un break de tout pendant deux-trois ans. Je me suis forcé à ne rien faire, pas même écrire, ce qui ne m'était pas arrivé depuis que j'ai commencé à vivre de ce qui me plaît, en 1981", avoue-t-il. Une fois digéré le décès de son père, Alain Chabat est revenu au mieux de sa forme comme le prouvent les audiences (très bonnes) de Burger Quiz.

Par Mélanie C.