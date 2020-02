Alain Chabat : ce jour où il a terminé en hôpital psychiatrique

Pour une révélation, ç'en est une ! C'est au magazine Society qu'Alain Chabat relate cette anecdote. Si aujourd'hui le service militaire n'est plus d'actualité, il l'était du temps des 18 printemps de l'acteur. Et ce dernier a tout fait pour y échapper… Il a été jusqu'à contacter un médecin qui a accepté de lui faire une ordonnance plutôt particulière. L'animateur mythique de Burger Quiz doit prendre 6 somnifères en présence d'un ami qui devra lui mettre des claques jusqu'à ce qu'il ne réponde plus. Puis cet ami appellera le Samu en précisant qu'il est un militaire en permission. Mais la suite est bien plus cocasse. "Ils m'ont fait un lavage d'estomac et j'ai été envoyé au Val-de-Grâce, l'hôpital militaire. J'ai fait un mois à Stetten, et un mois en hôpital psychiatrique pour tentative de suicide". S'il en rigole aujourd'hui, cela aurait pu être grave pour l'acteur que l'on retrouve dans "Prête-moi ta main" ce jeudi 20 février sur France 3.

Une comédie avec Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat dans les rôles principaux

"Je m'appelle Luis Costa, j'ai 43 ans, je suis célibataire et je vais très bien ! Ce qui n'est plus exactement l'avis de ma mère et de mes cinq sœurs". Ainsi débute la bande-annonce du film réalisé par Eric Lartigau avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, qui a récemment révélé être angoisée par son poids, dans les rôles principaux. Cette comédie sentimentale sortie en 2006 est diffusée ce jeudi 20 février à 21h05 sur France 3. Alain Chabat alias Luis Costa engage Emma, jouée par Charlotte Gainsbourg, comme fausse fiancée. Il pense ainsi échapper au harcèlement de sa famille qui veut le voir marié. Mais rien ne va se passer comme prévu…

Par Valentine V.