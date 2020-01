Alain Chabat prêt à quitter Burger Quiz ? Sa réponse cash

C'est un pari qui n'était pas vraiment risqué, au vu de l'incroyable succès qu'a toujours rencontré l'émission. En 2018, la chaine TMC a remis au goût du jour le célèbre programme, initialement lancé en 2001 sur Canal+, "Burger Quiz". Un jeu désormais mythique qui a marqué une génération entière avec ses questions complètement lunaires et ses figures emblématiques et inoubliables, à l'instar de Marina Foïs, Gérard Darmon mais aussi et surtout, Alain Chabat. Avec ce retour de Burger Quiz sur TMC, impossible de ne pas y voir le comédien aux commandes. Alors c'est tout naturellement qu'Alain Chabat a accepté, et s'est lancé sans trop réfléchir dans la quatrième saison du jeu sur la chaîne, sobrement baptisée "la saison de trop" par la production.

Des changements à venir

Et que les fans ne s'inquiètent pas trop, de nombreux numéros sont encore en fabrication, comme l'a confié Alain Chabat dans les colonnes de Society : "On a encore une vingtaine de numéros à enregistrer, un truc dans le genre, ça devrait nous emmener jusqu'à fin mai, début juin" a-t-il expliqué, avant d'en dire davantage sur les nouveautés à venir… Pas si nouvelles que ça : "Stéphane Ribeiro et Kader Aoun, avec qui j'ai créé l'émission à l'époque sur Canal +, vont revenir écrire avec nous pour huit ou dix épisodes. C'est cool de réunir pour cette dernière saison, les auteurs historiques et les nouveaux !" Quant à sa présence dans les prochaines saisons, Alain Chabat préfère être franc : "Mais après, ouais, pour le coup, c'est fini. C'est super à faire, je m'éclate mais si je ne fais que ça, je n'ai pas le temps de faire autre chose." Les fans sont prévenus…

Par Sarah M