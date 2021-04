Alain Duhamel - restaurant clandestin : Sa justification déchaîne Twitter

C'est l'affaire qui défraie la chronique ces derniers jours. Depuis la diffusion d'un reportage, filmé en caméra cachée par les équipes de M6, mettant en lumière des dîners clandestins organisés dans des lieux de prestige de la Capitale, les Français sont en colère. Les organisateurs ont rapidement été démasqués, le collectionneur d'art Pierre-Jean Chalençon ainsi que le chef Christophe Leroy, et ont été placés pendant 24 heures en garde à vue. De plus, des noms de personnes publiques qui ont participé à ces dîners clandestins, ont été dénoncés par Médiapart, dont celui de l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux et de l'éditorialiste Alain Duhamel. Comme confirmé par le média, l'homme politique a bien "déjeuné fin mars avec l’éditorialiste Alain Duhamel dans un appartement reconverti en restaurant clandestin par le chef Leroy." Le visage de BFM TV a alors tenté de se défendre sur le plateau de la chaîne d'informations ce lundi 12 avril, mais ses propos n'ont pas eu l'effet escompté et ont provoqué la colère des internautes.

"Je ne savais pas"

"D'abord, je ne savais pas que j'allais déjeuner chez Christophe Leroy", a-t-il démarré avant de poursuivre ses explications : "En réalité, ce qui s'est passé, c'est assez simple. Je devais déjeuner avec Brice Hortefeux, comme avec d'autres hommes politiques - beaucoup moins en ce moment, il faut le dire. Il était prévu qu'on déjeune au siège des Républicains avec un plateau repas et dans un bureau." Cependant, ce n'est pas ce qu'il s'est produit. "Et la veille, j'ai reçu un sms me donnant une adresse différente. Comme c'était une adresse privée sans aucune autre précision, j'ai cru que c'était peut-être soit son appartement, soit un bureau qu'il avait ailleurs et quand je suis arrivé, je suis rentré, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout ce que j'avais pu imaginer, penser et encore moins voulu", a-t-il alors déclaré agacé.

"Il m'a piégé"

Alain Duhamel a ensuite remis la faute sur Brice Hortefeux, qui pour lui est responsable de son implication. "Il m'a piégé, je crois sans le vouloir, peut-être sans le savoir. Il m'a mis dans une situation ridicule", a-t-il affirmé sur le plateau de BFM TV... Une explication qui est loin d'avoir convaincu les Twittos. Très rapidement, la colère a gagné le réseau social. "Ce n’est pas tant le côté restau clandé qui est choquant, c’est le côté donneur de leçons de cette caste « non mixte » à longueur de journée sur tous les plateaux TV, n’est-ce-pas Alain Duhamel ?", commente un internaute pendant qu'un autre, tout aussi perplexe partage : "Donc Alain Duhamel ne savait rien....mais n'est n'est reparti immédiatement quand il a vu ce qu'il en était et Hortefeux ne savait pas que les repas au resto étaient interdits..." Certains vont même jusqu'à demander la démission de l'éditorialiste de BFM TV. La polémique n'est pas prête de se calmer.

Ce n’est pas tant le côté restau clandé qui est choquant, c’est le côté donneur de leçons de cette caste « non mixte » à longueur de journée sur tous les plateaux TV, n’est ce pas @AlainDuhamel ? — Hoo Lee Fuk (@jeanphilmonslip) April 13, 2021

Donc Alain Duhamel ne savait rien....mais n'est n'est reparti immédiatement quand il a vu ce qu'il en était et Hortefeux ne savait pas que les repas au resto étaient interdits...et do ils s'abonnaient à un média pour se tenir au courant ? — Anne Duperray (@MaronaniC) April 13, 2021

Démission — prince76 (@duval27110) April 13, 2021

perso j'aurais trouvé plus normal "Restaurant clandestin: la mise à pied d'Alain Duhamel". Quel crédibilité ces chaines de pseudo info veulent elles avoir en gardant à l'antenne des tricheurs privilégiés — Join or Die (@JoinorDie1781) April 13, 2021

pic.twitter.com/b03NWHv0yM — PATRIOTE SOUVERAINISTE#je ne me reconfinerai pas ! (@gelin17292210) April 13, 2021

T aurais pu faire demi tour. Ne prends pas les gens pour des imbeciles @AlainDuhamel — sallycitoyenne (@sallycitoyenne) April 13, 2021

Par Solène Sab