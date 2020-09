Alain-Fabien Delon séparé de Capucine Anav : il présente sa nouvelle petite-amie

Alain-Fabien Delon n’est plus un coeur à prendre. Quelques mois seulement après sa rupture avec Capucine Anav, le jeune homme semble avoir retrouvé l’amour. C’est dans les stories de son compte Instagram officiel que le fils d’Alain Delon officialise son idylle avec une belle inconnue à travers une courte vidéo en noir et blanc sur laquelle on découvre le couple s’embrasser langoureusement. Des images furtives accompagnées d’un petit cœur rouge qui en dit déjà long.

Il faut croire que tout est bien qui finit bien entre Alain Fabien-Delon et son ex-compagne Capucine Anav. Quelques jours après la fin de leur histoire d’amour, qui aura duré trois ans, la jolie brune est apparue rayonnante au bras d’un certain Victor. "Je suis très heureuse, très épanouie, mais je veux protéger notre relation au maximum. Mon copain n'a pas l'habitude d'être exposé et ça me va très bien. J'ai appris de mes expériences passées et ma philosophie, c'est désormais : 'Vivons heureux, vivons cachés' ", a-t-elle confié à nos confrères de Purepeople.

"Notre relation s'est terminée d'elle-même"

Le confinement dû à la pandémie du coronavirus aura permis à l’ancienne starlette de télé-réalité de faire le point sur sa vie. "J'ai attrapé le Covid au début de l'épidémie. Je suis rentrée chez moi, à Lyon, où j'ai passé quinze jours difficiles. Seule face à moi-même. J'ai eu le temps de réfléchir, de faire le point sur ma vie. J'en suis ressortie grandie. Je vais avoir 30 ans l'année prochaine, j'arrive à une période où je ne veux plus me laisser porter", a-t-elle expliqué dans les colonnes de Gala.

Pour annoncer la fin de leur romance, que les fans pensaient indestructible, Capucine Anav a déclaré sur les réseaux sociaux : "Notre relation s'est terminée d'elle-même. Au bout d'un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés. On s'est séparés parce que nous n'aspirions plus au même mode de vie".

Par C.F.