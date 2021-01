Alain Finkielkraut écarté de LCI après ses propos chocs sur l’affaire Olivier Duhamel

L’affaire Olivier Duhamel fait couler beaucoup d’encre depuis quelques semaines. Camille Kouchner accuse son beau-père d’inceste envers son frère jumeau Alexandre. Un témoignage terrible publié dans son livre "La familia grande", sorti le 7 janvier 2021 aux éditions du Seuil. Les faits se seraient déroulés à la fin des années 80, alors que la victime avait entre 13 et 14 ans. Les révélations de Camille Kouchner, fille de Bernard Kouchner et Evelyne Pisier, ont fait beaucoup réagir.

Les propos d’Alain Finkielkraut choquent et créent la polémique

Sur le plateau de "24h Pujadas" sur LCI, lundi 11 janvier 2021, Alain Finkielkraut a tenté une réflexion pour le moins hasardeuse sur la notion de "consentement" : "Quand on essaye de savoir s'il y a eu consentement ou une forme de réciprocité, on vous tombe immédiatement dessus". "Parce qu'on parle d'un enfant de 14 ans", a rappelé le journaliste dépité par sa remarque. Ce à quoi, le philosophe a répondu : "Et alors ?". Avant de rétorquer : "D’abord, on parle d’un adolescent. Ce n’est pas la même chose". Sur sa lancée, Alain Finkielkraut a estimé que "même pour spécifier le crime, il faut savoir s’il y a eu consentement ou non". Des propos qui n’ont pas plu à la direction de LCI. Selon une journaliste du "Monde" qui a dévoilé l’information sur son compte Twitter, "la direction de LCI va retirer Alain Finkielkraut de l'émission de David Pujadas, et donc de son antenne". Pour l’heure, la chaîne n’a pas confirmé l’information.

La direction de @LCI va retirer Alain #Finkielkraut de l'émission de @DavidPujadas, et donc de son antenne, après qu'il a assuré, hier, qu'"un adolescent, c'est pas la même chose" qu'un enfant (en matière de pédocriminalité, propos tenus dans le cadre de "l'affaire O. #Duhamel") — Aude Dassonville (@AudeDassonville) January 12, 2021

