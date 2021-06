Alessandra Sublet accusée d'abandonner ses enfants : son coup de gueule sur Instagram

Exit Paris, Alessandra Sublet a décidé partir vivre dans le sud de la France ! À 44 ans, l’animatrice qui est désormais célibataire, semble avoir envie de démarrer une toute nouvelle vie. Fraîchement séparée de Jordan Deguen, l’homme plus jeune qu’elle fréquentait depuis près de deux ans, Alessandra Sublet a en effet envie de prendre un nouveau départ loin de la cohue parisienne.

Dans son nouveau livre intitulé "J’emmerde Cendrillon" sorti le 27 mai dernier, l’animatrice tente de rappeler aux femmes qu’il n’y a pas de scénario de vie parfait et se livre par exemple, avec fierté, sur son statut de mère célibataire. C’est aussi dans cet ouvrage qu’elle annonce son intention de quitter Paris pour le sud de la France. L’animatrice précise qu’elle ne compte pas emménager avec ses deux enfants Alphonse et Charlie, qui resteront en Île-de-France avec leur père, le réalisateur Clément Miserez dont elle a divorcé en 2018.

Alessandra Sublet pousse un coup de gueule

Le choix de l’animatrice a beaucoup surpris l’opinion publique et elle le relate même dans son livre : "Quand j’ai décidé de m’installer dans le Sud, certains de mes amis m’ont demandé : 'Mais tu laisses tes gamins avec leur père ?'. Limite mère indigne ! Est-ce qu’on va dire ça à un homme ?" révèle-t-elle. Et après avoir dû faire face aux critiques des internautes, elle doit aussi faire face aux commentaires des médias. Ce mercredi 2 juin 2021, elle a ainsi partagé un article du magazine France Dimanche qui l’accusait "d’abandonner" ses enfants. Furieuse, l’animatrice a alors scandé : "Non mais allo quoi ? On peut arrêter de raconter des conneries ?".

Par E.S.