Alessandra Sublet actrice ? Elle se lance un nouveau défi

L’année 2021 s’annonce pleine de défis pour Alessandra Sublet. Le vendredi 22 janvier, l’animatrice a pris les rênes du "Grand concours des animateurs" sur TF1 pour présenter un numéro spécial Pièces jaunes. Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur pour récolter un maximum de fonds pour l’association. Pour l’occasion, la belle brune a pu compter sur la présence de Brigitte Macron, présidente de la Fondation des hôpitaux de France depuis juin 2019. Quelques semaines plus tôt, la présentatrice a dévoilé sur Netflix son documentaire inédit et événement "Tony Parker, The Final Shot" retraçant la carrière du joueur de basketball français qui a su s’imposer en NBA.

Autant de beaux projets auxquels vient s’ajouter… la comédie. Dans une interview accordée à Télé 7 jours (à paraître prochainement), la maman de Charle et Alphonse a déclaré plancher sur un nouveau projet. "Jusqu’à maintenant, je ne me trouvais pas légitime pour le faire. Acteur est une vocation et je ne pensais pas l’avoir en moi. Mais je crois que j’ai trouvé la bonne porte d’entrée", a-t-elle expliqué sans en dire plus. Un projet de fiction qu’on lui a proposé qui pourrait "arriver plus vite que prévu".

Alessandra Sublet de retour dans "Stars à nu"

En attendant de découvrir ses premiers pas d’actrice, Alessandra Sublet est à retrouver dès ce vendredi 5 février 2021 dans "Star à nu". Après avoir fait tomber le haut pour la bonne cause, elle co-anime le programme qui sensibilise au dépistage du cancer du colon et des cancers gynécologiques. Cette année, ce sont Gil Alma, Christophe Beaugrand, Cartman, Vincent Desagnat, Jeanfi Janssens, Camille Lacourt et Laurent Maistret se déshabilleront. Du côté des femmes, on retrouvera Linda Hardy, Maëva Coucke, Inès Vandamme, Lola Dubini, Nathalie Marquay et Anaïs Grangerac, le 12 février prochain.

Par C.F.