Alessandra Sublet boycottée par Tous en cuisine ? Elle fait des révélations

C’était LE rendez-vous du premier confinement. En mars 2020, Cyril Lignac a débarqué chez les Français avec "Tous en cuisine" diffusée sur M6. Chaque jour, le cuisinier a dévoilé des recettes faciles à faire depuis chez lui avec son acolyte Jerôme Anthony en viosconférence. Très vite, des anonymes et des célébrités ont participé au programme. Victime de son succès, celui-ci a joué les prolongations pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui ont découvert Franck Dubosc, Slyivie Tellier, Ines Reg et bien d’autres acteurs, animateurs, sportifs, chanteurs et autres anciennes Miss France passer derrière les fourneaux avec leurs proches.

Si le programme animé par le juré du "Meilleur Pâtissier" semble inviter tout le monde, il y en a une qui est boycottée. Visage phare du petit écran, Alessandra Sublet n’aurait pas le droit de participer à "Tous en cuisine". "Nous avions essayé de faire 'Tous en cuisine' ensemble, mais M6 n’a pas voulu", a-t-elle commencé par expliquer à nos confrères de Télé 7 jours. À défaut d’en dévoiler plus sur les motivations de la chaîne, la maman de Charlie et Alphonse s’est confiée sur une éventuelle participation à "Danse avec les stars".

Alessandra Sublet bientôt actrice ?

"Quand on fait 'Danse avec les stars', on cherche le plaisir et la notoriété. Moi, le plaisir, je l'ai déjà dans mon métier. Quant à la notoriété, je ne cours pas après", a-t-elle asséné. Visiblement peu emballée à l’idée de se déhancher sur le parquet de TF1, Alessandra Sublet semble avoir une année 2021 bien chargée : "Non mais j'ai vraiment du travail ! Entre TF1, mes documentaires et mon prochain livre…". Loin de s'arrêter-là, elle s'apprête à faire ses premiers pas en tant que comédienne.

"Jusqu’à maintenant, je ne me trouvais pas légitime pour le faire. Acteur est une vocation et je ne pensais pas l’avoir en moi. Mais je crois que j’ai trouvé la bonne porte d’entrée", a-t-elle expliqué à nos confrères sans en dire plus. Un projet de fiction qu’on lui a proposé qui pourrait "arriver plus vite que prévu". Affaire à suivre...

Par C.F.