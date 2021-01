Alessandra Sublet : ce jour où son actuel compagnon l'a piégée avec un sextoy

Alessandra Sublet est l'une des visages emblématiques de TF1. En effet, l'animatrice de 44 ans est aux commandes de l'émission "C'est Canteloup" aux côtés de Nicolas Canteloup. Fin 2020, les téléspectateurs l'ont retrouvée dans la deuxième édition de "Mask Singer" avec Kev Adams, Jarry et Anggun. Une édition qui a été remportée par Larusso, déguisée en manchot tout au long de la compétition. Ce vendredi 22 janvier, Alessandra Sublet présente un numéro inédit du "Grand concours des animateurs" spécial Pièces Jaunes. Un rôle qu'elle a endossé à la suite du départ de Laurence Boccolini pour France Télévisions.

Sur Instagram, Alessandra Sublet ne manque pas de partager son quotidien. Ainsi, le 18 décembre dernier, elle n'a pas hésité à rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut pour son dernier JT de 13h sur TF1. Pour se faire, elle a ressorti une ancienne photo sur laquelle elle prend la pose aux côtés du journaliste. Un cliché qui remonte à 17 ans. "C'est avec toi que tout a commencé ! Que de souvenirs !! Merci pour ta bienveillance et un immense respect pour toutes ces années de JT... C'est le dernier aujourd'hui, mais l'aventure continue", avait-elle posté.

"J'ouvre la valise et là, je vois une quéquette"

En mars dernier, lors du premier confinement, Alessandra Sublet s'était confiée à Jarry lors d'un live sur Instagram. Elle avait raconté comment un jour son actuel compagnon Jordan Deguen l'a piégée avec un sextoy à l'aéroport lors d'un voyage pour la Turquie. Il avait alors "pris 'sa' valise gentiment et (...) il est parti aux toilettes avec", disait-elle. Et de poursuivre : "Je n'ai pas fait gaffe, j'étais en train de bouquiner et il a mis dans la valise un sextoy énorme".

Lors de son passage à la douane, Alessandra Sublet s'est faite contrôler, ignorant qu'elle détenait l'objet en question dans ses bagages. "Il est 4h du mat', je suis en vrac et le douanier me dit de me mettre sur le côté (...) J'ouvre la valise et là, je vois une quéquette, je n'ai jamais vu une si grosse quéquette, je me dis qu'il faut que je l'enlève pour que personne ne puisse la voir, mais comme c'est passé au scanner, tout le monde a vu", a-t-elle lâché. Elle a poursuivi son histoire en expliquant que son compagnon avait souhaité récupérer la marchandise "car (il) l'avait payé hyper cher".

Par Non Stop People TV