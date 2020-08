Alessandra Sublet célibataire : rares confidences sur sa vie amoureuse

Alessandra Sublet est célibataire et épanouie ! Cela fait quelques années maintenant que l'animatrice emblématique de TF1 vit seule. Séparée de son ex-mari Clément Miserez avec qui elle a eu deux enfants, Charlie et Alphonse, elle n'a pas encore retrouvé l'amour. Et il semblerait que cette décision lui convienne parfaitement. Dans les colonnes de Télé 7 jours, elle s'était confiée en 2019 sur sa vie de célibataire. "C'est la vie et il faut assumer ses choix. Je m'en sors et je suis heureuse comme ça, mes enfants aussi, et c'est tout ce qui compte" déclarait-elle, "Je ne suis pas sûre de pouvoir revivre en couple. Je suis à un stade où je souhaite faire exactement ce dont j'ai envie, quand j'en ai envie. (...) J'adore cette nouvelle vie de femme seule avec mes enfants".

"J'ai besoin de temps"

Alessandra Sublet n'a pas changé sa façon de voir les choses. Dans un entretien accordé au magazine Gala sorti ce mercredi 5 août, elle s'est de nouveau confiée sur sa vie de mère célibataire. "Le jour où je rencontrerai quelqu’un, où je déciderai de m’installer avec un homme, au point de bousculer cette organisation, n’est pas arrivé. J’ai besoin de temps". L'animatrice est restée en bons termes avec le père de ses enfants, avec qui elle a été confinée. "Lui comme moi avons déjà rencontré quelqu’un, présentations officielles à la clé… Ça s’est très bien passé. Même si nous ne sommes plus avec ces personnes, tout est question d’organisation" avant de conclure : "L’image d’un divorce réussi a plutôt été rassurant."

