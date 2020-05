Alessandra Sublet : cette situation gênante qu'elle redoute en plein confinement

Le 15 avril dernier, Alessandra Sublet a donné de ses nouvelles en plein confinement. En effet, l'animatrice de TF1 s'est confiée dans une interview à Télé Magazine. L'occasion pour elle d'expliquer pourquoi elle a choisi de cohabiter avec son ex-mari Clément Miserez et leurs deux enfants, Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans). "On a pris la décision en moins de 5 minutes. On s'entend bien. Cela nous a paru naturel. Cela évite que les enfants fassent des allers-retours et nous protège aussi", confiait-elle.

Dans ce même entretien, Alessandra Sublet a révélé que sa soeur cadette a été atteinte par le coronavirus. "Ma soeur Romy, sophrologue et en bonne condition physique, a eu le coronavirus. Elle a eu du mal à respirer et a mis dix jours à s'en remettre", disait-elle. Pendant cette période, l'animatrice prend aussi des nouvelles de sa grand-mère, Jeanine, avec laquelle elle correspond par écrans interposés. "Bonheur de la voir... même de loin #mamiejeanine et un énorme bisous", postait-elle en légende d'une capture d'écran immortalisant leur échange.

"Ça va arriver un jour, c'est sûr"

Le confinement n'empêche pas Alessandra Sublet d'alimenter régulièrement sa page Instagram. Ainsi, le 19 avril dernier, elle a partagé un message pour déculpabiliser pendant cette période inédite. Elle s'est dévoilée sans maquillage avec une casquette sur la tête. "À toutes les filles !! On ne ve pas se mentir, hein ? Moi, ça fait plus d'un mois que je vois passer des vidéos de sport sur les réseaux sociaux, sans compter les concours de bouffe (...) Bah, résultat, j'ai qu'une envie, c'est d'engloutir tout ce que je peux, sans faire de sport", a-t-elle posté.

Mercredi 5 mai, Alessandra Sublet a partagé une photo sur Instagram qui a fait rire sa communauté. Une illustration qui montre une petite fille faisant irruption dans la salle de bain où sa maman apparaît nue. "Maman, comment j'arrête ma classe en vidéo ?" lui lance la petite fille. Une situation gênante que l'animatrice semble craindre, comme elle l'a confié en légende du cliché. "Ça va arriver un jour, c'est sûr". Un message qu'elle a accompagné d'un smiley en train de rire.

Par Non Stop People TV