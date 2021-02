Alessandra Sublet dézingue Thierry Ardisson, la guerre est relancée

Thierry Ardisson et Alessandra Sublet n’ont jamais caché leur inimitié. Leur conflit a débuté en 2012 lorsque Thierry Ardisson ne s’était pas montré tendre avec sa consœur dans les pages de "Paris Match". "Alessandra Sublet sur la chaîne du savoir (France 5, ndlr), c’est quand même un comble. Elle glousse, elle ricane beaucoup", avait déclaré l’ancien animateur de "Salut les terriens !" (C8). Sans surprise, Alessandra Sublet n’avait pas apprécié les propos de Thierry Ardisson. Depuis, c’est par médias interposés que les deux animateurs règlent leurs comptes. La preuve ce vendredi 5 février 2021.

"Je n'ai jamais été meurtrie par les attaques de Thierry"

À l’occasion de la diffusion de "Stars à nu" sur TF1, Alessandra Sublet a accordé une longue interview à nos confrères de "Puremedias". Alors que Thierry Ardisson a récemment semé le doute quant à sa possible arrivée au sein du groupe France Télévisions, Alessandra Sublet n’a pas manqué de rappeler l’absence de son confrère du petit écran depuis bientôt un an. "J'ai envie de vous demander : qu'est-ce qu'il fait en ce moment papi Zinzin ?", a lâché la compagne de Jordan Deguen. Et concernant la relation qu’elle entretient avec Thierry Ardisson, Alessandra Sublet confirme qu’il n’y a pas d’amélioration. "A l'époque, je n'ai jamais été meurtrie par les attaques de Thierry. C'était le jeu. La seule fois où je me suis retournée contre lui, il l'a très mal pris parce que j'ai fini par lui dire qu'il devait être très amoureux de moi. Sacrilège ! J'ai de l'admiration et du respect pour la carrière de Thierry. Mais il semblerait que ma carrière soit encore en cours, là où la sienne s'est arrêtée", a-t-elle aussi déclaré auprès de "Puremedias".

Par Matilde A.