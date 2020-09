Alessandra Sublet en couple avec un homme plus jeune : Elle répond aux critiques

Après son divorce avec Clément Miserez, Alessandra Sublet a finalement retrouvé l’amour dans les bras de Jordan Deguen. Âgé de 30 ans, il est à la tête de deux entreprises, et tiendrait également selon le magazine Public une galerie d’art dans les Alpes Maritimes. Si les deux amoureux se sont rencontrés en 2019, ils ont toutefois préféré garder secrète leur relation. Mais le 11 août dernier, Alessandra Sublet a finalement officialisé sa relation avec Jordan Deguen. Et auprès de nos confrères de Télé 7 Jours, l’animatrice de TF1 a expliqué pourquoi elle a choisi d’exposer son couple : "J'ai ressenti l'envie, cet été, de faire comme quelqu'un de totalement anonyme : être fière de la personne qui partage ma vie depuis un an et demi. J'ai donc posté une photo de Jordan, mon compagnon, sur Instagram. C'est vrai que je protège souvent ma vie privée, mais il faut aussi s'écouter et se sentir libre".

"Je n’ai pas regretté une seule seconde"

Toutefois, Alessandra Sublet a rapidement été la cible de critiques de la part de certains internautes concernant sa différence d’âge avec son compagnon : "Je n'ai pas regretté une seule seconde mon geste, même si cette publication a fait couler beaucoup d'encre, car il a treize ans de moins que moi. C'est très drôle de voir les réactions des gens, surtout en 2020... Mais je fais ce qui me plaît, sans être influencée par le regard des autres. Le négatif glisse sur moi. Je suis fascinée par ceux qui sont abonnés à mon compte, regardant mes émissions et me critiquent. Il faut avoir du temps à perdre !". Une belle façon pour Alessandra Sublet d’assumer entièrement cette nouvelle relation.

Par Alexia Felix