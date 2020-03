Alessandra Sublet en couple : elle a retrouvé l’amour après son divorce

Le confinement se passe plutôt bien pour Alessandra Sublet. Ce dimanche 22 mars 2020, l'animatrice a partagé un petit moment privilégié avec ses fans durant un "live" organisé sur Instagram. Un direct durant lequel la jolie brune s'est confiée à Jarry, humoriste avec qui elle a récemment partagé l'affiche de l'émission "Mask Singer".



L'occasion pour Alessandra Sublet de révéler qu'elle est ce moment confinée avec ses deux enfants Charlie (née en juin 2012) et Alphonse (né en août 2014)... mais aussi son ex-mari, Clément Miserez. De quoi surprendre certains internautes et Jarry lui-même qui n'était pas au courant de cette situation inattendue.

Alessandra Sublet in love d'un nouvel homme

Durant cette petite session en direct, l'animatrice de TF1 s'est également confiée sur son nouveau chéri. Séparée depuis quelques mois, la jeune femme de 43 ans a en effet, déjà retrouvé l'amour : "J'ai un chéri qui est très joueur, mais très très joueur et un peu plus jeune" a-t-elle avancé avant de raconter une petite anecdote : "À l'aéroport, on allait en Turquie pour le travail, il a pris ma valise gentiment. D'ailleurs, je ne me suis même pas posé la question, je ne me suis pas dit : 'Tiens c'est bizarre, il veut bien prendre ma valise !' C'était une petite valise à roulettes, et en fait il est parti aux toilettes avec. Je n'ai pas fait gaffe, j'étais en train de bouquiner et il a mis dans la valise un sextoy énorme. Une espèce... je n'ai jamais vu une quéquette pareille, un monstre" a-t-elle déclaré amusée.

"Quand on est arrivé en Turquie, on a repris tout de suite un autre avion pour se rendre dans un tout petit bled, et là, le mec, il passe ma valise. Et il me dit en anglais : 'Mettez-vous sur le côté.' Je me suis demandé ce qu'il avait vu dans la valise. Il était 4h du matin, j'étais vraiment en vrac. Et là, je vois tous les douaniers se marrer" a ensuite expliqué Alessandra Sublet à Jarry et à ses abonnés qui suivaient le direct. "Récupère-la parce qu'elle m'a coûté hyper cher" a finalement lancé son chéri, très content de sa blague.



Ce mardi 24 mars 2020, Alessandra Sublet est à l'affiche du documentaire "Tony Parker Confidentiel" sur TMC. L'animatrice y signe un portrait du célèbre basketteur français via une immersion totale dans son quotidien.

Par E.S.