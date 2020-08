Alessandra Sublet en couple : elle s'affiche avec son nouveau compagnon

Alessandra Sublet n'est plus célibataire. Mariée pendant six ans avec Clément Miserez, l'animatrice est restée proche de son ex-mari depuis leur divorce. Afin d'être auprès de leurs deux enfants Charlie (8 ans) et Alphonse (bientôt 6 ans), elle a ainsi passé le confinement avec leur père. De son divorce réussi, Alessandra Sublet est ensuite devenue une célibataire épanouie avant de faire la rencontre d'un jeune homme. "La première chose que je compte faire [après le confinement] ? Si je suis sincère et transparente, allez vois mon chéri dans le Sud !", avait-elle confié dans une interview accordée à Télé Star.

Alessandra Sublet ne se cache plus

Discrète sur cette nouvelle relation, Alessandra Sublet a finalement officialisé son couple sur Instagram ce mardi 11 août. Sur un cliché estival, l'animatrice a posé auprès de son nouveau compagnon. De profil, l'animatrice tient par la taille le jeune homme de 29 ans avec une chemise ouverte laissant apparaître ses abdos. La tête penchée vers lui, Alessandra Sublet semble vouloir l'embrasser. "We call it love", à savoir "On appelle ça l'amour", a-t-elle écrit en légende en ajoutant le hashtag "Jo". Alessandra Sublet a donc pris soin de ne pas dévoiler l'identité de son compagnon. Alors qu'elle est en bons termes avec son ex-mari, l'animatrice a tenu à expliquer ses choix de vie en commentaire : "Je ne changerai pas cette jolie vie de maman et tout ce qui va avec, mais ma vie de femme c'est autre chose. Qu'il est bon d'être libre dans sa tête, de s'affranchir du regard des autres". Alessandra Sublet considère qu'il est "tellement important d'être à fond dans ce que l'on est même publiquement". "Et si ça peut aider d'autres femmes à vivre aussi leurs histoires librement alors tant mieux", a voulu transmettre l'animatrice qui ne se cache plus.

Par Marie Merlet