Alessandra Sublet en couple : retour sur sa rencontre avec Jordan Deguen

Le 21 septembre dernier, Non Stop People a eu l'occasion de rencontrer Alessandra Sublet lors d'une table ronde organisée pour la conférence de presse de "Mask Singer 2". Pendant cet échange, l'animatrice de 44 ans s'était confiée sur ses deux enfants, Charlie et Alphonse, nés de son ancienne relation avec Clément Miserez avec lequel elle a été mariée de 2012 à 2018. Elle avait alors confié que ces derniers étaient fans de l'émission.

Et de poursuivre : "Là où je ris encore plus, c'est qu'ils dorment avant la fin, ils s'en fichent totalement de savoir qui est sur scène... Cette émission, elle a une double lecture. Ceux qui vont vraiment attendre (...) et je préfère la lecture des autres qui vont soit kiffer et le temps d'un prime se dire : 'Tiens, je vais essayer de deviner', soit les enfants qui sont à fond sur les costumes et cette année, je trouve qu'ils ont vraiment mis le curseur là-dessus, parce que tu as des costumes géniaux pour les enfants".

Une officialisation sur Instagram l'été dernier

Depuis son divorce avec Clément Miserez, Alessandra Sublet a retrouvé l'amour dans les bras d'un dénommé Jordan Deguen. À 31 ans, il est à la tête de deux sociétés et travaille pour le monde du cinéma et de la télévision. C'est en août dernier que l'animatrice avait décidé d'officialiser leur relation en partageant sur Instagram une photo sur laquelle elle apparaît complice aux côtés de sa moitié. En légende, elle avait posté le message suivant : "We call it love (NDRL, On appelle ça l'amour, en français)". Depuis, Alessandra Sublet affiche leur amour sur Instagram, partageant leur passion commune pour le sport.

Alessandra Sublet et Jordan Deguen se sont rencontrés en 2019, plus précisément en juin, lorsque l'animatrice a interviewé l'artiste-peintre Michel Desbouvries pour le magazine "Forbes". Un entretien pendant lequel Jordan Deguen était présent, lui qui a découvert les oeuvres de l'artiste. "La maison dans laquelle nous sommes est celle où Jordan Deguen, qui a découvert vos oeuvres, a trouvé vos nombreux dessins. Vous les aviez laissés à l'abandon, pourquoi ? lui avait demandé Alessandra Sublet lors de cet entretien. Michel Desbouvries avait alors expliqué qu'il avait laissé ses oeuvres prendre l'humidité à la cave et que c'est Jordan Deguen qui les a ressuscitées. "Jordan est arrivé au bon moment et s’en est occupé avec soin", soulignait-il. Quelques mois après cette rencontre, Alessandra Sublet avait confié avoir retrouvé l'amour, un an après sa séparation d'avec Clément Miserez. Il aura fallu attendre l'été dernier pour qu'elle officialise cette nouvelle histoire sur Instagram.

Par Non Stop People TV