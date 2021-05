Alessandra Sublet en deuil : ses émouvants adieux à Julien Zidi sur Instagram

Coup dur pour la famille de Julien Zidi. Le fils du célèbre réalisateur Claude Zidi est décédé ce dimanche 9 mai 2021 dans un accident de moto. "Triste nouvelle ce matin avec le décès tragique de Julien Zidi, réalisateur connu pour ses nombreuses séries TV policières notamment. Nous avions collaboré avec lui à plusieurs reprises en 2020 pour réaliser les images aériennes de la nouvelle série France TV, En quête de vérité. Toutes nos condoléances à sa famille", a annoncé Skypic, la société de production audiovisuelle avec laquelle Julien Zidi travaillait.

Claude Zidi (L'aile ou la cuisse, Astérix et Obélix contre César, Les Sous-Doués, Les Charlots...) a perdu l'un de ses six enfants. Julien Zidi marchait sur les traces de son père et s'était lancé dans la réalisation. Il avait notamment réalisé plusieurs épisodes de séries policières telles que "Section de recherches" et "R.I.S. Police Scientifique".

"Comme la vie est folle et parfois tellement injuste"

La disparition brutale de Julien Zidi est un véritable choc pour Alessandra Sublet. L'animatrice de TF1 a tenu à lui faire ses adieux via son compte Instagram. En légende d'une photographie d'elle aux côtés de son défunt ami, Alessandra Sublet partage un texte émouvant.

"Mon coca connard...Je déteste tant les #RIP sur les réseaux sociaux...Mais là c’est différent. Il faut que les gens sachent à quel point tu étais un mec merveilleux, doux, gentil, talentueux et si aimant. Comme la vie est folle et parfois tellement injuste. Je pense fort à tes enfants, ta famille, ta Steph, et puis à Clement, Pascal et Nico Bon voyage mon Ju, je crois savoir que tu seras bien accueilli là-haut...", écrit la maman de Charlie et Alphonse.

Par Matilde A.