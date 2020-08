Alessandra Sublet passe ses vacances avec son ex-mari Clément Misérez

"J’ai réussi mon divorce", se réjouit Alessandra Sublet ce mercredi 5 août dans les colonnes du magazine "Gala". Un divorce tellement réussi que l’animatrice de TF1 et Clément Misérez sont encore en très bons termes. D’ailleurs, Alessandra Sublet passerait actuellement ses vacances avec quelques amis, dont Lilou Fogli l’épouse de Clovis Cornillac et… Clément Misérez ! C’est d’ailleurs Lilou Fogli qui a vendu la mèche sur Instagram. En légende d’une vidéo d’elle et Alessandra Sublet sautant au ralenti d’un bateau, Lilou Fogli a mentionné "Radar Films" en tant que réalisateur de cette publication. "Radar Films" n'est autre que la société de production de Clément Misérez.

"Avec Clément, l'amitié a toujours primé"

Séparés depuis 2008, les parents de Charlie (8 ans) et Alphonse (bientôt 6 ans) ont même passé leur confinement ensemble. Pas si étonnant que ça à en croire Alessandra Sublet qui s’est confiée sur son divorce à "Gala". "Quand on a décidé de se séparer, ma fille aînée, Charlie, avait 6 ans. Elle nous interrogeait en permanence sur un éventuel déménagement. Normal : on vit à la campagne et mes enfants ont les mêmes copains depuis la crèche. Charlie est en CE1, Alphonse, qui va avoir 6 ans, en août, en CP, on ne pouvait pas bouleverser leur quotidien. On leur a expliqué que leur petit monde n'allait pas changer. Il n'y a donc pas eu de drame", a expliqué l’animatrice de "C Canteloup" (TF1). Alessandra Sublet a également confié : "Dans une séparation, quand ni l'un ni l'autre ne part pas pour quelqu'un d'autre, quand il n'y a ni tromperie ni trahison, que chacun gagne sa vie, le divorce a plus de chance de réussir. Il nous a fallu quand même six mois pour trouver le bon équilibre. Avec Clément, l'amitié a toujours primé, et notre priorité reste le bien-être des enfants".

Par Matilde A.