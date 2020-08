Alessandra Sublet : retour sur son divorce avec Clément Miserez

Elle est l’une des présentatrices les plus en vue du petit écran. Solaire et rieuse, Alessandra Sublet détonne parfois par son franc-parler. À 43 ans, la complice de Nicolas Canteloup sur TF1 file le parfait amour avec Jordan Deguen, son nouveau compagnon. Mais avant de tomber sous le charme du jeune entrepreneur de 30 ans, l’animatrice était mariée avec Clément Miserez. Aujourd’hui divorcée, Alessandra Sublet garde une très bonne relation avec le père de ses enfants, Charlie et Alphonse. Elle a d’ailleurs passé le confinement et une partie de ses vacances avec lui. Elle explique volontiers leur très bonne entente.

"Une relation qui étonne beaucoup notre entourage"

"On a mieux réussi notre divorce que notre mariage" s’amusait Alessandra Sublet dans les colonnes de Paris Match en août 2019. Après l’annonce de sa séparation avec Clément Miserez en septembre 2018, l’animatrice explique au magazine la raison. "On s’est rendu compte qu’on ne s’aimait pas de cet amour qui fait tenir certains couples. Nous étions d’accord : nous n’avions pas l’âge pour ce genre de relation. Quand il n’y a plus de complicités 'intimes' ce qui est en partie le sel d’un couple, inévitablement le jour vient où l’autre ‘faute’". Et pour éviter cela, le couple a pris la décision de se séparer. Leurs enfants peuvent se rassurer, les anciens époux ne se livrent pas une guerre sans merci, mais s’entendent très bien. "Ce n'est pas un ex-mari comme les autres parce qu’on a une relation qui étonne d’ailleurs beaucoup notre entourage, qui est particulière", confiait Alessandra Sublet à Nikos Aliagas dans 50 Minutes Inside en juin dernier. Quant à son chéri actuel, la présentatrice expliquait à Télé Star qu’il "connaît la situation, il gère".

Par Non Stop People TV