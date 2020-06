Alessandra Sublet : sa relation particulière avec son ex-mari Clément Miserez

Son divorce ne l'empêche d'être toujours proche du père de ses enfants, Clément Miserez. Restée en bons termes avec son ex-mari, Alessandra Sublet est même restée confinée avec lui pendant plusieurs semaines pour s'occuper de Charlie, 7 ans, et Alphonse, 5 ans. Une situation qui a pu étonner mais qui s'est bien déroulée pour l'animatrice qui s'est confiée sur ses liens avec Clément Miserez dans "50 Min Inside" ce samedi 6 juin. "C'est mon ex-mari mais c'est pas un ex-mari comme les autres. Parce qu'on a une relation qui étonne d'ailleurs beaucoup notre entourage, qui est particulière", a-t-elle assuré en poursuivant : "La maison dans laquelle on est, c'est la nôtre. Même en tant qu'ex-mari et ex-femme. C'est la maison des enfants. La maison est grande donc on s'est dit qu'on pouvait cohabiter presque d'une certaine façon".

"Je n'ai pas de honte à m'être séparée"

Divorcée depuis 2018 de Clément Miserez après sept ans de relation, Alessandra Sublet assure : "Je n'ai pas de honte à m'être séparée ou à avoir divorcé". Avant de faire une mise au point face aux commentaires sur leur relation : "Il y a beaucoup de gens qui de l'extérieur nous ont dit 'Ah, mais vous avez des enfants...' Oui mais pardon, si vraiment, il n'y a plus l'amour, l'amour qui te motive, qui te passionne chaque jour, ben non, tu as le droit de faire ce choix-là. Par contre, assume-le et essaie de faire bien les choses derrière. Parce qu'il y a deux machins qui n'ont rien demandé". La séparation du couple s'est donc faite en douceur pour le bien des enfants.

Par Marie Merlet