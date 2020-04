Alessandra Sublet : sa soeur a contracté le coronavirus

Après la Chine, le coronavirus a touché l'Europe de plein fouet, plus particulièrement l'Italie. Mais la France n'a pas été épargnée par l'épidémie, si bien que le gouvernement français a pris des mesures pour lutter contre la propagation du virus. Après la fermeture des cafés, restaurants, cinémas et musées, la population a été appelée à rester chez elle. Un confinement qu'Emmanuel Macron a prolongé jusqu'au 11 mai dans une allocution prononcée le 13 avril dernier. Une décision qui a convaincu 75% des Français, comme l'a révélé un sondage mené pour LCI par Harris Interactive.

Avec cette crise sanitaire sans précédent, les chaînes sont contraintes de modifier leur grille des programmes. Ainsi, le 6 avril dernier, Alessandra Sublet a fait son retour sur TF1 dans une formule "confinée" de "C'est Canteloup" au côté de Nicolas Canteloup. Un retour qu'elle avait annoncé la veille sur sa page Instagram. D'ailleurs, elle se sert de ses réseaux sociaux pour donner de temps en temps de ses nouvelles.

"Elle a eu du mal à respirer"

Alessandra Sublet ne vit pas son confinement seule. En effet, elle partage son quotidien avec son ex-mari Clément Miserez et ses enfants, Charlie (7 ans) et Alphonse (5 ans). Une cohabitation qu'elle a expliquée dans une interview pour Télé Magazine parue ce mercredi 15 avril. "On a pris la décision en moins de 5 minutes. On s'entend bien. Cela nous a paru naturel. Cela évite que les enfants fassent des allers-retours et nous protège aussi", a-t-elle dit.

Dans ce même entretien, l'animatrice a révélé que sa soeur cadette a été atteinte par le coronavirus. "Ma soeur Romy, sophrologue et en bonne condition physique, a eu le coronavirus. Elle a eu du mal à respirer et a mis dix jours à s'en remettre", a-t-elle confié à nos confrères. Dans cette période inédite, Alessandra Sublet prend aussi des nouvelles de sa grand-mère, Jeanine, comme elle l'a fait savoir sur sa page Instagram en partageant une capture d'écran de leur échange à distance. "Bonheur de la voir... même de loin #mamiejeanine et un énorme bisous", a-t-elle écrit en légende.

Par Non Stop People TV