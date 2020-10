Alessandra Sublet s'amuse de sa différence d'âge avec son compagnon Jordan Deguen

Alessandra Sublet est heureuse et le fait savoir. Depuis l’officialisation de sa relation amoureuse en août dernier avec son compagnon Jordan Deguen, l'animatrice s'affiche fièrement avec lui sur Instagram. En couple depuis un an et demi, Alessandra Sublet ne se cache plus désormais, malgré les nombreux commentaires sur sa différence d'âge avec le jeune homme de 30 ans. En s'affranchissant du regard des autres, l'animatrice préfère prendre avec humour sa différence d'âge avec Jordan Deguen, à la tête de deux sociétés dans le monde du cinéma et de la télévision. "C'est vrai que je protège souvent ma vie privée, mais il faut aussi s'écouter et se sentir libre. Je n'ai pas regretté une seule seconde mon geste, même si cette publication a fait couler beaucoup d'encre, car il a treize ans de moins que moi", avait-elle expliqué à Télé 7 jours.

Alessandra Sublet s'amuse de leur différence d'âge

À l'occasion de son anniversaire ce lundi 5 octobre qu'elle partage avec son amoureux, Alessandra Sublet a de nouveau prouvé le bonheur qu'elle partage vit avec lui. Tandis qu'elle fête ses 44 ans, son compagnon célèbre lui ses 31 ans. À cette occasion, l'animatrice a partagé un tendre message sur Instagram sur leur amour qui n'a pas d'âge. "C’est notre anniversaire ! Happy 31 Jordan, Happy 44 to me. 13 ans nous séparent mais tout nous réunit depuis longtemps maintenant", a-t-elle écrit en légende de deux clichés où le couple s'affiche complice en combinaison de natation. Avec humour, Jordan Deguen a ironisé sur son âge en commentaire : "Tu m'aurais menti sur ton âge ?!".

Par Marie Merlet