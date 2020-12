Alessandra Sublet se confie sur sa différence d'âge avec son compagnon Jordan Deguen

Depuis l'officialisation de son couple avec Jordan Deguen, Alessandra Sublet s'affiche épanouie avec son compagnon. Après avoir gardé secrète leur relation, l'animatrice ne se cache plus et a fait quelques confidences dans le Jarry Show, présenté par son camarade de Mask Singer sur YouTube. Alors que sa différence d'âge avec Jordan Deguen a été très commentée, Alessandra Sublet n'a pas échappé à une question d'un internaute sur ce sujet. L'animatrice qui assume son écart avec le jeune homme de 31 ans, a alors lâché : "Mais je n'ai pas voulu ça écoute !". "Qu'est-ce que tu veux que je te dise, je me retrouve avec un gars qui a treize ans de moins que moi... (...) Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit 'nan mais jamais de la vie', c'est une rencontre", a-t-elle confié.

Alessandra Sublet évoque leur différence d'âge

Interrogée par Jarry si sa relation avec Jordan Deguen lui permettait de se sentir plus jeune, l'animatrice de 44 ans a assuré : "Non, ça ne change rien parce que je pense foncièrement que je n'ai pas besoin de ça pour me sentir bien déjà". Bien qu'Alessandra Sublet a reconnu qu'il y a parfois quelques décalages entre elle et son compagnon. "Maintenant, c'est vrai qu'il fait des activités... Quand tu te retrouves à te coucher le soir et que lui, il joue à WarZone (un jeu vidéo, ndlr), c'est sûr qu'il y a un petit décalage. Je suis au bout de ma life. Et je m'endors et je me dis 'Alex, qu'est-ce que tu fais ?'", s'est-elle amusée de cette différence d'âge qui lui apporte tout de même des avantages, notamment pour le sport : "En même temps je vais te dire, j'ai 44 ans, je n'ai pas rencontré beaucoup de gars de mon âge qui faisaient des activités sportives à fond, qui étaient d'accord pour se faire des délires de week-end comme quand nous sommes partis faire du canyoning... Je m'éclate quoi et il est super".

