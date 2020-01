Alessandra Sublet se confie sur sa vie après son divorce avec Clément Miserez

C'est un pari complètement fou auquel Alessandra Sublet a accepté de se prêter. Le 31 janvier prochain, sur TF1, l'animatrice, ainsi que 15 autres personnalités, se dévoilera sans concessions dans "Stars à nu", afin de sensibiliser aux cancers du sein, de la prostate et du testicule. Et c'est dans cette juste ligne qu'Alessandra Sublet s'est confiée à cœur ouvert sur son divorce avec Clément Miserez dans les colonnes de TV Grandes Chaines. Séparée du producteur de cinéma depuis 2018, avec qui elle a eu deux enfants aujourd'hui âgés de 7 et 5 ans, Alessandra Sublet n'a jamais fait aucun secret autour de cette décision. "Nous étions d’accord : nous n’avions pas l’âge pour ce genre de relation. Quand il n’y a plus de complicités ‘intimes’, ce qui est en partie le sel d’un couple, inévitablement le jour vient où l’autre ‘faute'" expliquait-elle à Paris Match en août dernier.

Un divorce tout en douceur

Un discours qu'elle tient encore et toujours. Dans un entretien accordé à TV Grandes Chaines, l'animatrice de TF1 a fait de plus amples confidences : "Dans la vie, il faut savoir aller au bout des choses. Quand on s'engage à faire des enfants avec quelqu'un, je trouve dommage de ne pas essayer de trouver un terrain d'entente pour qu'ils grandissent heureux." Pour rester en totale adéquation avec cette façon de penser, et préserver ses enfants d'une douloureuse déchirure, l'amie de Laeticia Hallyday a pris ses dispositions : "J'ai donc passé mes vacances de Noël en compagnie de mes enfants et de leur père. On s'entend bien, et je trouve ça plus intelligent de porter ces ondes positives."

Aujourd'hui, Alessandra Sublet vit à la campagne, loin de Paris : "J'ai le quotidien de M. et Mme Tout-le-Monde entre mon travail, mes enfants, ma maison que j'adore... J'ai une vie tout à fait normale. Je ne suis absolument pas adepte des mondanités, je dois sortir maximum quatre fois par an. Je ne suis pas fêtarde, je milite pour le retour de la boum à 14 heures !"

Par Sarah M