Alessandra Sublet : ses confidences sur sa nouvelle vie

Alessandra Sublet n'est pas pudique sur sa vie privée. L'animatrice emblématique de TF1 n'hésite pas à se confier sur sa vie amoureuse, que ce soit dans les médias ou sur son compte Instagram. Lors du premier confinement, elle avait surpris tout le monde en dévoilant qu'elle était confinée avec son ancien compagnon. Décision que son petit ami de l'époque supportait parfaitement. Folle amoureuse de son nouveau chéri, elle annonçait leur séparation le 9 avril dernier comme le confiait une source à Voici : "C’est juste que leur histoire tournait en rond. Alors ils se sont séparés en bons termes, avant que leur couple ne s’abîme. Ils sont hyper tristes de cette rupture, mais la tendresse est intacte".

"je suis heureuse, sans prince charmant, mais heureuse"

Célibataire, Alessandra Sublet se confie sur sa nouvelle vie. Elle vient de sortir son nouveau livre "J'emmerde Cendrillon" et à cette occasion, l'animatrice de TF1 s'est confiée sur sa vie sentimentale dans les colonnes du magazine "Elle" ce vendredi 14 mai et semble plus heureuse que jamais. "Je n'ai jamais été aussi bien qu'à 44 ans, affranchie de beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je m'en fous, simplement on apprend à vivre pour soi".

Et pour marquer un tournant dans cette nouvelle vie, Alessandra Sublet a décidé de partir s'installer dans le sud, loin de ses enfants. Une décision qui a choqué certains de ses proches, mais qu'elle assume parfaitement : "Certains de mes amis m'ont demandé : 'Mais tu laisses tes gamins avec leur père ?' Limite mère indigne ! Est-ce qu'on va dire ça à un homme ? Et bien, je vais vivre ma vie et la partager une semaine sur deux avec eux. Là j'ai besoin d'être seule. J'ai trouvé mon équilibre, je suis heureuse, sans prince charmant, mais heureuse" assure-t-elle.

Par J.F.