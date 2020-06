Alessandra Sublet : ses veillées "magique" avec Laeticia Hallyday autour de la tombe de Johnny

Au cours de sa carrière, Alessandra Sublet a rencontré de nombreuses célébrités dans ses émissions. Mais l'animatrice n'est jamais devenue proche de ses invités, à l'exception de Johnny Hallyday. "En fait moi pour que tu saches je n'ai jamais sympathisé avec mes invités, Johnny ça a été le seul, j'ai pas choisi n'importe qui hein ?", a-t-elle confié dans "50 Min Inside" ce samedi 6 juin. C'est à Saint Barthélémy où le chanteur s'était installé, qu'Alessandra Sublet dont les parents habitent sur l'île, précise Nikos Aliagas, a fait sa rencontre. "On a fait connaissance comme ça", raconte-t-elle avant de revenir sur son amitié avec Laeticia Hallyday.

"Ca a été une rencontre dans ma vie"

"J'ai lié des liens d'amitié assez fort avec Laeticia. Ca a été une rencontre dans ma vie", a confié Alessandra Sublet qui est toujours très proche de la mère de Jade et Joy. "Evidemment qu'on se voit encore avec Laeticia aujourd'hui", ajoute-t-elle malgré la distance qui les sépare. "Elle est confinée à Los Angeles pour le coup. Elle ne va pas tarder à rentrer en France, j'espère en tout cas", a poursuivi l'animatrice qui passe aussi du temps avec Laeticia Hallyday lors des vacances à Saint Barthélémy. Lorsque les deux amies se retrouvent sur l'île où repose Johnny Hallyday, Alessandra Sublet y partage des moments forts autour de la tombe du rockeur. "Ce qui est magique c'est que parfois Laeticia, le soir, fait des veillées autour de la tombe de Johnny. Donc on est cinq, six. Elle met la musique et on reste comme ça, c'est un temps pour toi. Tu vas réfléchir, mais c'est tellement beau, avec la mer que t'entends derrière...", a-t-elle raconté sur ses beaux souvenirs.

Par Marie Merlet