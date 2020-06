Alessandra Sublet : son avis catégorique sur la chirurgie esthétique

Cela fait plusieurs années maintenant qu'Alessandra Sublet prône le naturel. En effet, elle refuse catégoriquement de se faire retoucher sur les photos. Elle s'est confiée à ce sujet au micro d'Anne Roumanoff. "J'adore les femmes qui vieillissent" déclare l'animatrice de C Canteloup. "C'est comme les couvertures de magazines, je me bats très souvent pour ne pas qu'on me photoshoppe parce que je me dis, la fille qui achète le magazine et qui a mon âge, à quel moment est-ce qu'elle va se dire mais moi, j'ai pas ça... C'est foutre des complexes pour les autres gratuitement. Donc j'en ai vraiment rien à faire. Et le but, c'est de trouver le mec qui l'accepte".

"je ne pourrais pas"

La conversation a ensuite tourné autour de la prestation d'Alessandra Sublet qui a été confinée avec son ex, dans Stars à Nu. Elle a participé à cette émission durant laquelle seize personnalités s'effeuillent pour la bonne cause. "J'ai tout donné pour Stars à nu... J'ai fait le show avec les filles et on a vraiment fini à moitié à poil sur la scène du Lido". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa prestation a été remarquée, notamment auprès de ses amis. Ils ont gentiment taquiné l'animatrice sur son physique et plus précisément sa poitrine. "J'ai des potes qui m'ont dit 'Ha, je ne sais pas si tu aurais dû enlever le haut'" s'est-elle amusée face à Anne Roumanoff : "Je suis sûre qu'ils sont très bien vos seins Alessandra" a tenté de la rassurer l'humoriste. Ce à quoi Alessandra Sublet a répondu : "Non, ils sont juste pas refaits avec deux enfants au passage. Et c'est pas très grave. Je ne passerai pas sous le bistouri. Je ne pourrais pas. Il y a tellement de nanas qui le font que du coup, quand elles ont 50 ans, vous leur dites bonjour, vous avez l'impression qu'elles en ont 20. Il y a un problème, il faut essayer de rester comme on est".

Par J.F.