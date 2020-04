Alessandra Sublet : son message pour déculpabiliser pendant le confinement

Alessandra Sublet aime faire les choses comme bon lui semble. En cette période de confinement, nombreux sont ceux à profiter du temps libre pour faire du sport ou de la cuisine. Mais l'animatrice de TF1 ne compte pas culpabiliser devant les vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Confinée avec son ex-mari Clément Miserez et ses deux enfants, Alessandra Sublet préfère vivre son confinement sans se prendre la tête. Dans un message adressé aux femmes sur Instagram, l'animatrice a voulu partager son état d'esprit.

"Lâcher prise"

"A toutes les filles !! On ne va pas se mentir hein ?! Moi ça fait plus d'un mois que je vois passer des vidéos de sport sur les réseaux sociaux, sans compter les concours de bouffe et les compet' de pâtisseries... Bah résultat, j’ai qu’une envie, c’est d’engloutir tout ce que je peux sans faire de sport. Et puis aussi j’ai troqué mon dressing de la reine des neiges contre celui de mon fils et c’est tellement plus confortable ! Voilà c’est dit, et que c’est bon, mais que c’est bon", a-t-elle écrit en postant une photo d'elle au naturel, sans maquillage, avec une casquette sur la tête. L'animatrice qui s'assume, a encouragé dans les hashtags à "lâcher prise", "ne pas culpabiliser" et rappelé que "c'est déjà bien de tenir". Une prise de position positivement accueillie par les internautes et notamment Laura Tenoudji et Mareva Galanter qui partage cette façon de vivre les choses.

Par Marie Merlet