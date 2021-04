Alessandra Sublet : son tendre cliché avec sa grand-mère

Alessandra Sublet se ressource auprès de sa famille. Proche des siens, l'animatrice semble avoir profité des vacances scolaires pour passer un tendre moment avec sa grand-mère. Sur Instagram ce lundi 19 avril, elle a partagé deux clichés attendrissants en compagnie de sa mamie Jeanine, âgée de 94 ans. Sur un selfie puis un cliché où elle pose toutes les deux enlacées, leur complicité se dévoile. "Love u", a-t-elle écrit en légende de ces instants précieux. Eloignée comme toutes les familles de ses proches avec la crise sanitaire, Alessandra Sublet avait gardé le lien avec sa grand-mère à travers l'ordinateur. "Bonheur de la voir... même de loin", avait-elle partagé sur leur échange à distance.

Proche de ses enfants

Plus tard, l'animatrice avait de nouveau partagé un moment fusionnel avec sa grand-mère : "Ces moments-là... Ne pas les oublier et se souvenir qu'ils ont toujours été là", avait-elle écrit. Si elle est présente pour sa famille, Alessandra Sublet l'est avant tout pour ses enfants. Régulièrement, elle partage ses moments avec Charlie et Alphonse, nés de sa relation avec Clément Miserez, mais prend toujours soin de préserver leur anonymat. Toujours en bonne entente avec son ancien compagnon, Alessandra Sublet a tenu à garder un équilibre pour leurs deux enfants. "Si vraiment il n’y a plus l’amour qui te motive, qui te passionne chaque jour, tu as le droit de faire ce choix-là. Par contre, assume-le, et essaie de bien faire les choses derrière, parce qu’il y a deux machins qui n’ont rien demandé", avait-elle confié à Nikos Aliagas dans 50 Minutes Inside en juin dernier.

Par Marie Merlet